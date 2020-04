La NBA souligne la nécessité d’obtenir des tests rapides pour le coronavirus

La gestion du NBA Elle met tout en œuvre pour négocier avec les autorités sanitaires la disponibilité de tests rapides pour les coronavirus car elles estiment que leur utilisation peut être décisive pour un éventuel retour à l’entraînement et à la compétition à moyen terme. Le monde du sport aura de grandes conséquences de cette crise et il ne pourra reprendre la compétition que lorsqu’il aura les moyens nécessaires pour assurer la santé des athlètes, des travailleurs et des supporters. Le syndicat des joueurs fait pression pour un achat massif de ces outils, comme le rapporte ESPN.

