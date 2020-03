La NBA suspend la saison 2019-2020 après que le joueur de jazz ait été testé positif pour le coronavirus

Déclaration de la NBA

La NBA a annoncé qu’un joueur sur l’Utah Jazz avait préalablement testé positif pour COVID-19. Le reste du résultat a été rapporté peu de temps avant le coup d’envoi du match de ce soir entre le Jazz et Oklahoma City Thunder au Chesapeake Energy Arena. À ce moment-là, le match de ce soir a été annulé. Le joueur affecté n’était pas dans l’arène.

La NBA suspend le jeu après la fin du calendrier des matchs de ce soir jusqu’à nouvel ordre. La NBA utilisera ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes à suivre en ce qui concerne la pandémie de coronavirus.

Déclaration de l’Utah Jazz

Ce matin, un joueur de l’Utah Jazz a testé négatif pour la grippe, l’angine streptococcique et une infection des voies respiratoires supérieures. Les symptômes de l’individu ont diminué au cours de la journée, cependant, par mesure de précaution, et en consultation avec le personnel médical de la NBA et les responsables de la santé de l’Oklahoma, la décision a été prise de tester le COVID-19.

Un résultat positif préliminaire est revenu juste avant le coup d’envoi du match Utah Jazz-Oklahoma City. Par la suite, la NBA a correctement pris la décision de reporter le match. Quand il a été déterminé que l’individu serait testé, nous avons immédiatement informé le bureau de la ligue. La santé et la sécurité de nos joueurs, de notre organisation, de l’ensemble de notre ligue et de tous ceux potentiellement touchés par cette situation sont primordiales dans nos discussions.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants de l’État du CDC, de l’Oklahoma et de l’Utah et la NBA afin de déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant alors que nous recueillons plus d’informations. L’individu est actuellement confié aux soins de santé à Oklahoma City. En coordination avec la NBA et les représentants de l’État, nous fournirons des mises à jour en temps opportun.