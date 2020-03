La NBA suspend la saison 2019-2020 après que le joueur de jazz ait été testé positif pour le coronavirus

La NBA a annoncé qu’un joueur de l’Utah Jazz a été testé positif pour le coronavirus et la saison 2019-20 sera suspendue.

La NBA a suspendu la saison.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 mars 2020

Rudy Gobert, joueur étoile de l’Utah Jazz, a été testé positif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium.

Des sources disent que Gobert se sent bien, fort et stable – et se sentait assez fort pour jouer ce soir.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Plus de détails dès qu’ils seront disponibles.