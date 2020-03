la NBA suspend la saison après le positif de Gobert

La NBA a annoncé mercredi que saison de basket-ball suspendue professionnel en Amérique indéfiniment après le joueur français Rudy Gobert de l’Utah Jazz testé positif pour le coronavirus COVID-19.

Le centre a été le premier joueur à tester positif pour COVID-19, ce qui a forcé la NBA à suspendre le match que son équipe allait jouer ce soir contre l’Oklahoma City Thunder.

La ligue a autorisé la fin des cinq autres matchs prévus pour ce soir, mais a annoncé la suspension temporaire de toute la compétition à partir de demain jeudi, jusqu’à nouvel ordre.

Dans sa déclaration, la NBA indique qu ‘”elle utilisera cette parenthèse pour déterminer les prochaines étapes à franchir concernant la pandémie de coronavirus”.

Cette semaine, la ligue avait déjà établi de nouvelles règles pour isoler les joueurs des fans et des journalistes, ainsi que des options pour transférer les jeux dans des villes où ils n’avaient pas encore été infectés par le coronavirus.

Cependant, le positif de Gobert, qui ne sait pas comment ni quand il a été infecté, a amené la NBA à décider de la suspension temporaire qui lui permet de garder le contrôle de la situation.

Il y a deux jours, la United States Professional Soccer League (MLS) a également rejoint la déclaration conjointe de la NBA, de la MLB et de la LNH dans laquelle l’accès aux vestiaires des joueurs était temporairement limité pendant l’entraînement et les matchs. , en raison de la pandémie.

La semaine dernière, la MLS a également annoncé la création d’un groupe de travail pour gérer la réponse de la ligue et de ses clubs à la présence de COVID-19.

Il serait en contact direct avec les agences gouvernementales pertinentes, y compris les Centers for Disease Control and Prevention et l’Agence de la santé publique du Canada, et coordonne également les étapes avec d’autres organisations sportives.

Les changements, qui selon les ligues sont temporaires, ont déjà commencé à être utilisés la semaine dernière par certaines équipes de la LNH.

Et en Major League Baseball ce mercredi, les Mariners de Seattle sont devenus la première équipe de ligue majeure à annuler les matchs de début de la nouvelle saison qu’ils devaient jouer à cause du même virus.

La décision des Mariners de ne pas jouer sur leur terrain Safeco est intervenue après que l’État de Washington a interdit les événements de grands groupes en réponse au contrôle de l’épidémie de coronavirus qui s’est propagée sur leur territoire.

