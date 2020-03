La NBA suspend la saison après qu’un joueur se soit montré positif pour COVID-19

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA a suspendu sa saison.

La nouvelle survient après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, par Shams Charania de The Athletic. La NBA a déclaré dans un communiqué que Gobert n’était pas au Chesapeake Energy Arena mercredi soir.

L’Utah Jazz et l’Oklahoma City Thunder devaient jouer en OKC mercredi soir, mais le match a été reporté et les joueurs ont été renvoyés au vestiaire. Les deux équipes ont été mises en quarantaine après le report du match, selon Tony Jones de The Athletic.

La saison étant suspendue, les Brooklyn Nets ne joueront pas leur match jeudi contre les Golden State Warriors. Plus tôt mercredi, il a été annoncé que le match serait fermé aux fans, selon Marc Stein du New York Times. London Breed, le maire de San Francisco, a déclaré mercredi que «le responsable de la santé de San Francisco rendait une ordonnance interdisant tous les événements de grands groupes de 1 000 personnes ou plus, avec effet immédiat».

Les Nets ont encore 18 matchs à disputer en saison régulière, dont neuf à domicile.

