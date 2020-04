La NBA va modifier le centre de pratique et les directives de formation pour les coronavirus

La NBA a annoncé lundi qu’elle prévoyait de modifier les directives qui permettraient l’utilisation des installations d’entraînement et d’entraînement des équipes dès le 8 mai.

Alors que certains États et gouvernements locaux des États-Unis commencent à s’éloigner des commandes à domicile pour les entreprises non essentielles pendant la pandémie de coronavirus, la NBA emboite le pas.

Dès le 8 mai, les installations d’entraînement dans les villes qui ne sont pas soumises à des restrictions gouvernementales seront disponibles sur une base volontaire pour les joueurs.

La ligue a déclaré que la date pouvait changer en fonction de la progression du coronavirus.

La NBA autoriserait jusqu’à quatre joueurs dans une installation à domicile. Les entraîneurs-chefs et assistants ne seraient pas autorisés et les activités de groupe, y compris l’entraînement complet et les mêlées, resteront interdites.

L’Athletic Shams Charania a tweeté qu’un membre du personnel serait autorisé pendant les séances d’entraînement.

En outre, selon le communiqué de presse, les joueurs ne seront toujours pas autorisés à utiliser les installations non destinées aux équipes, en particulier les clubs de santé publique, les centres de fitness et les gymnases.

“Le but de ces changements est de permettre aux joueurs des environnements sûrs et contrôlés de s’entraîner dans les États qui leur permettent de le faire, et de créer un processus pour identifier des options d’entraînement sûres pour les joueurs situés dans d’autres États”, indique le communiqué de presse.

Pour les joueurs qui vivent dans des zones où les gouvernements n’ont pas assoupli les restrictions, «la ligue travaillera avec l’équipe pour identifier des alternatives».

La semaine dernière, un porte-parole des Warriors a déclaré au San Francisco Chronicle que l’équipe continuera de suivre les restrictions de séjour à la maison de la ville.

“Nous ferons tout ce que (le maire de San Francisco) London Breed dit”, a déclaré le porte-parole.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a tweeté que les équipes ne sont pas préoccupées par l’équilibre concurrentiel qui pourrait se produire si certains États étaient autorisés à s’entraîner dans des installations et d’autres non.

Les joueurs et le personnel ne seront pas testés «régulièrement» pour le coronavirus, a tweeté Charania.

Charania a également tweeté des consignes de sécurité. Les joueurs devront porter des masques à moins de participer à une activité physique et les membres du personnel devront porter des gants.

On leur dira également de se distancier physiquement d’au moins 12 pieds.

On a dit aux équipes d’affecter un cadre supérieur à un poste d’agent d’hygiène dans l’établissement, a tweeté Charania.

