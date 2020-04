La NBA vise au plus tard le 8 mai pour ouvrir des installations avec restrictions

Alors que la NBA tente de tracer une voie vers une fin potentielle de la saison d’une manière ou d’une autre, ils vont encore prendre plus de temps avant de choisir de laisser les équipes utiliser à nouveau leurs installations d’entraînement. La ligue a annoncé lundi après-midi qu’elle visait une date au plus tard le 8 mai pour rouvrir ses installations d’entraînement afin que les joueurs restent en forme.Cependant, ils auront plusieurs restrictions sur la façon de les utiliser et le nombre de personnes pouvant les utiliser.

Les modifications potentielles des règles permettraient aux équipes de mettre leurs installations d’entraînement à la disposition des joueurs de l’équipe pour des entraînements ou des traitements sur une base individuelle et volontaire si les installations de l’équipe se trouvent dans une ville qui n’est plus soumise à une restriction gouvernementale. Pour toute équipe qui, en raison d’une restriction gouvernementale, est interdite de mettre ses installations à la disposition des joueurs de l’équipe, la ligue travaillera avec l’équipe pour identifier des alternatives. Les restrictions suivantes s’appliqueraient:

Pas plus de quatre joueurs seraient autorisés dans une installation à la fois.

Aucun entraîneur principal ou adjoint ne pouvait participer.

L’activité de groupe reste interdite, y compris les pratiques ou les mêlées.

Les joueurs n’ont toujours pas le droit d’utiliser des installations hors équipe telles que les clubs de santé publique, les centres de fitness ou les gymnases.

De toute évidence, l’objectif est de faire en sorte que chaque fois que certains États lèvent les ordres de séjour à domicile, les joueurs disposent de lieux sûrs et hygiéniques pour s’entraîner plutôt que d’aller dans des clubs de santé.

Cependant, il reste à voir quelles équipes le feront. Des villes comme San Francisco ne devraient pas lever leur ordre de rester à la maison et la ville de Los Angeles a actuellement une restriction sur les personnes qui font de l’exercice à l’intérieur. Des États comme la Géorgie et la Floride ont assoupli les restrictions relatives au séjour à domicile, mais dans une déclaration à Adrian Wojnarowski d’ESPN, même les Hawks d’Atlanta n’ouvrent pas encore leurs installations.

La ligue exige également que tout le personnel de l’équipe autour des joueurs porte un masque et se tienne à au moins 12 pieds des joueurs, selon The Athletic’s Shams Charania. Shams a également signalé que la ligue demande à chaque franchise d’affecter un cadre supérieur en tant que responsable de l’hygiène des installations.

.