La NBA voudrait couronner son champion d’ici le week-end de la fête du Travail

Le monde entier de la NBA attend simplement une sorte de nouvelle qui signalera le retour du basket-ball.

Pour l’instant, le commissaire Adam Silver a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de prendre de décision avant le 1er mai au plus tôt, mais il y aura encore beaucoup de spéculations sur les plans d’urgence dans l’intervalle.

L’idée la plus discutée est peut-être de jouer tous les matchs dans une «bulle» à Las Vegas où toutes les équipes éliminatoires restantes seront isolées dans un hôtel et joueront tous leurs matchs à un emplacement central sans fans. Cette idée a gagné du terrain en raison de la capacité à garder les joueurs en bonne santé pendant la reprise des matchs, mais les tests ont été le principal problème à cet égard, la ligue ayant besoin d’un certain type de test rapide s’ils le faisaient.

Cependant, la NBA a une idée de combien de temps ils sont prêts à attendre pour redémarrer les éliminatoires de la NBA 2020, selon Adrian Wojnarowski de ESPN:

«On m’a dit le week-end de la fête du Travail qu’ils aimeraient avoir un championnat couronné par le week-end de la fête du Travail, qui est évidemment le premier week-end de septembre. Cela vous amène au bord de ce qui serait le début de la saison de football. Maintenant, cela signifie-t-il que s’ils créent un scénario où ils pensent qu’ils pourraient avoir un match 6 ou un match 7 d’une finale de la NBA le 7 ou 8 ou 9 septembre, ils ne le feraient pas? Non. Mais idéalement, la date à laquelle ils ont en quelque sorte tourné est le week-end de la fête du Travail pour que cela soit terminé et bien sûr, c’est encore plus probable. Je pense presque certain que si vous le repoussez si loin, vous retardez le début de la saison prochaine. Et il ne fait aucun doute que cela affecte non seulement cette saison mais la saison prochaine en NBA et cela fait partie de ce qu’ils prennent en considération lorsqu’ils décident des dates. Maintenant, qu’est-ce que cela signifie pour l’année prochaine et tout cela fait partie des conversations qui se poursuivent. »

Étant donné que le calendrier standard des éliminatoires de la NBA prend environ deux mois pour se terminer, cela signifierait que la dernière date à laquelle la ligue est prête à commencer est vers le 4 juillet. Cependant, s’ils devaient raccourcir les séries éliminatoires en faisant du premier tour ou des autres une série parmi les cinq meilleures, ils pourraient commencer encore plus tard.

Quoi qu’il en soit, il semble que la NBA va être très flexible et suivre l’exemple des responsables de la santé. S’ils peuvent reprendre la saison en toute sécurité en juin, ils le feront. S’ils doivent attendre jusqu’en juillet dans un emplacement centralisé, c’est ce qu’ils feront. La bonne nouvelle est qu’ils semblent déterminés à terminer la saison 2019-20 NBA.