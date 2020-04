La NBL publie une déclaration sur la propriété des Hawks, affirme que l’accord n’est pas officiel

Au milieu des spéculations et des rapports selon lesquels LaMelo Ball et le manager Jermaine Jackson concluent un accord pour reprendre la propriété des Illawarra Hawks, la NBL a publié un communiqué jeudi. Plutôt que de confirmer l’affaire, la déclaration a ralenti la diffusion rapide de l’information.

«La NBL souhaite clarifier la situation actuelle concernant LaMelo Ball et les Illawarra Hawks. La ligue peut confirmer LaMelo Ball et sa direction ont discuté de son implication avec le club alors qu’il évoluait dans la NBL la saison dernière.

«À ce stade, nous continuons à travailler avec le titulaire de licence actuel Simon Stratford sur un certain nombre d’options pour ce que nous espérons sera un résultat fructueux pour Illawarra et la NBL. La NBL a l’approbation finale de tout transfert de licence et aucune demande n’a été déposée à ce jour. La NBL n’a pas d’autre commentaire à faire à ce stade. »

Deux choses peuvent certainement être vraies dans ce scénario. La ligue et Jackson and Ball auront certainement beaucoup de légalités et de détails à régler avant que tout accord puisse être considéré comme officiel. Dans le même temps, l’accord peut également être suffisamment avancé pour que Ball et Jackson puissent le considérer comme plus ou moins fait, comme ils l’ont fait dans une histoire ESPN jeudi matin.

.