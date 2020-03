La NCAA annule les tournois masculins et féminins après la suspension de la NBA

Alors que les retombées de la propagation du coronavirus et du test positif pour la star de la NBA, Rudy Gobert, continuent de se dérouler, la NCAA a annoncé jeudi après-midi qu’elle annulait les tournois de basket-ball masculin et féminin. Les tournois de conférence à travers le pays ont été annulés jeudi matin et après que des équipes individuelles telles que Duke et Kansas aient décidé de ne pas jouer, la NCAA a finalement décidé qu’il était temps de ne pas jouer avec leur plan initial de jouer sans fans.

Cependant, ce n’est pas seulement le basket-ball qui est touché. La NCAA a également décidé d’annuler tous les sports de printemps et d’hiver qui sont toujours en cours. Ainsi, les sports, comme une grande partie du monde, sont suspendus, car les gens aux États-Unis essaient d’être vigilants pour ne pas propager le virus à plus de gens.

Quant à la NBA, la saison est actuellement “suspendue” et plusieurs rapports suggèrent que la ligue est prête à avoir une longue absence d’un mois. Mais étant donné l’évolution rapide de la situation, il ne serait pas surprenant de les voir reporter la saison de plus d’un mois.

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus pandémie.

.