Selon Shams Charania dans The Athletic, la NCAA a décidé de suspendre tous ses tournois masculins et féminins et d’annuler le March Madness qu’il était prévu de le tenir à huis clos. Le coronavirus Il anéantit la plupart des événements sportifs mondiaux.

