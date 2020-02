La Nike LeBron VII «Fairfax» pourrait sortir dès la semaine prochaine

La Nike LeBron VII «All Stars» est revenue dans certains magasins après avoir fait ses débuts il y a 10 ans lors du week-end NBA All-Star à Chicago au début du mois. Bien que certaines tailles de chaussures soient toujours disponibles en ce moment chez SNKRS, il existe également un autre LeBron VII qui pourrait être publié dès la semaine prochaine. Selon Sole Collector, les PE «Fairfax» devraient tomber le 6 mars.

La Nike LeBron VII «Fairfax» a été créée à l’origine en 2009 pour le Fairfax High School de Los Angeles et n’a jamais été dévoilée au public. Fairfax est l’une des rares écoles secondaires parrainées par la gamme Nike LeBron dans tout le pays. La version noire de cette sneaker est connue sous le nom de Fairfax «Away» et elle présente des accents rouges et jaunes entourant un Swoosh rouge.

Bien que le prix de détail de ces baskets ne soit pas confirmé, la spéculation suggère qu’elles atteindront le marché à 200 $. Nike n’a pas annoncé publiquement la date de sortie de “Fairfax” à ce stade, cependant, le prix est susceptible de changer.

