La nouvelle émission Netflix de LeBron sur la vie de Madame C.J. Walker est sortie 3-20

LeBron James et Maverick Carter sont producteurs exécutifs d’une nouvelle série Netflix célébrant la vie de Madame C.J. Walker. “Self-made” est une série de quatre épisodes mettant en vedette Octavia Spencer en tant que personnage principal qui deviendra la première femme millionnaire américaine. Le script est adapté du livre écrit par l’arrière-arrière-petite-fille de Walker, A’Lelia Bundles, «On Her Own Ground».

“Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker” a été écrit pour le public télévisuel excentrique par Nicole Asher. Le projet a officiellement été abandonné le 20 mars et a passé la majeure partie du week-end près du sommet des 10 meilleures émissions de Netflix aux États-Unis. La série produite par LeBron est réalisée par Kasi Lemmons qui a récemment réalisé le film «Harriet».

Née Sarah Breedlove, Madame C.J. Walker a travaillé ici jusqu’au sommet en tant qu’entrepreneur en soins capillaires pendant l’ère Jim Crow en s’appuyant sur une force et un courage extraordinaires tout au long de sa vie. Walker travaille d’abord comme laveuse avant d’atteindre son succès entrepreneurial. Après avoir fait fortune, elle est devenue une philanthrope passionnée travaillant à créer de nouvelles opportunités pour les jeunes femmes noires.

