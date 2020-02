La nouvelle équipe de Seattle dans la LNH offrira à chaque fan un transport gratuit pour les matchs

Le monde attend toujours de connaître le nom de la prochaine équipe de la LNH de Seattle, mais des détails sont déjà en train de se dessiner sur le plan de la ville pour les soutenir. La nouvelle a été annoncée mardi que Seattle offrira des transports en commun gratuits aux fans afin qu’ils puissent assister à des matchs dans l’arène qui sera bientôt construite.

Les fans auront la possibilité de prendre le bus ou le tramway gratuitement avec un billet pour le match, selon un rapport de Fast Company. C’est un mouvement que les équipes, notamment les Golden State Warriors et Phoenix Suns, proposent déjà aux fans, et il est tellement logique que chaque ville sportive devrait en prendre note.

Non seulement l’offre de transports publics gratuits réduit la congestion dans les rues de la ville, mais réduit également la pollution automobile, décourage la conduite avec facultés affaiblies et facilite généralement le processus de participation à des événements à grande échelle.

En termes d’investissement, il a été rapporté que l’équipe de la LNH de Seattle paierait la facture, minimisant l’impact sur la ville et ses résidents en dehors des transports publics plus fréquentés les soirs de match – un petit prix à payer compte tenu de la hausse.

Partout dans le monde, les villes doivent repenser les transports en commun et encourager les gens à les utiliser pour se rendre à des événements communautaires ou en revenir est un bon début. Des milliers de personnes qui transportent leur propre voiture dans les stades pour des événements sportifs n’ont tout simplement pas de sens quand il existe une option plus simple et moins coûteuse qui améliore l’impact sur l’environnement.

Bien que l’équipe de Seattle dans la LNH ne soit pas la première organisation à mettre des transports en commun gratuits à la disposition des fans, elle poursuit une tendance que nous devrions tous célébrer.

Bravo, Seattle.