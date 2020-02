La nouvelle ère d’OKC avec un jeu collectif diabolique

Peu s’attendaient à une saison aussi remarquable que celle de Oklahoma City Thunder, mais après des années selon les individualités, ils ont trouvé l’équipement parfait avec un jeu collectif qui captive les fans et les joueurs eux-mêmes. Avant San Antonio Spurs, ils ont élevé cette vertu à un statut supérieur en obtenant jusqu’à huit joueurs pour marquer plus de 10 points. L’adresse de Chris Paul implique des joueurs comme Luguentz Dort ou Shai Gilgeous-Alexandertandis que la solidité de la peinture de Steven Adams combler les lacunes Danilo Gallinari et Nerlens Noel. Ils sont sixième dans la Conférence de l’Est et peuvent donner beaucoup de guerre dans le reste de la saison.

“C’est du pur basket-ball. Probablement mon année la plus amusante en basket-ball …” – @ NerlensNoel3 sur @FOXSportsOK après le match. #ThunderUp pic.twitter.com/IUozph7kni

– OKC THUNDER (@okcthunder) 24 février 2020

.