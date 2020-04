La nouvelle routine de lancer franc de LeBron «plus proche de son lycée»

Au cours de l’illustre carrière de basket-ball de LeBron James, il s’est efforcé d’être un joueur sans faiblesses. Cependant, parmi toutes les incroyables compétences uniques de LeBron, l’un de ses points les plus faibles a toujours été la ligne des lancers francs. Au cours de sa carrière de 17 ans dans la NBA, LeBron n’a jamais tiré au-dessus de 80% de la ligne des lancers francs au cours d’une saison et ses deux dernières saisons ont été inférieures à la moyenne, même par rapport à sa moyenne de carrière de 73,5%. 2018-19 a été sa pire saison sur la ligne avec 66,5% et cette saison n’est que légèrement meilleure à 69,3%.

Cependant, pendant les neuf matchs après la pause des étoiles, un petit échantillon pour être sûr, James a tiré sur sa moyenne de carrière à partir de la bande. Une partie de cela a été un changement de routine. L’entraîneur adjoint des Lakers et ancien coéquipier olympique de LeBron, Jason Kidd, a déclaré qu’ils avaient retravaillé sa routine, essayant de le ramener à l’école secondaire, selon Melissa Rohlin de Sports Illustrated.

Comme vous pouvez le voir, ses lancers francs en ce moment, il est revenu plus près de son lancer franc au lycée et il tire à plus de 80% depuis qu’il a fait ça », a déclaré Kidd. «Il cherche toujours à aller mieux et il existe un moyen de réparer quelque chose. Et c’était probablement l’une des choses dans son jeu sur laquelle il devait travailler. »

Si la saison NBA revient, LeBron devrait avoir l’opportunité de continuer à améliorer son tir en lancer franc, qui a été l’un des seuls points chauds d’une saison de calibre MVP.

.