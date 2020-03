La nouvelle vidéo de LeBron James de sa famille dansant vous rendra si heureux

Papa LeBron James a encore frappé, nous donnant le contenu sain dont nous avons besoin en 2020. Le James Gang, comme ils se réfèrent à eux-mêmes, se compose de LeBron, Savannah, Bronny, Bryce et Zhuri. Grâce à Instagram, nous les voyons un peu, mais très rarement, nous obtenons l’équipe complète alignée pour une vidéo. Et, honnêtement, cela a du sens parce que tous ensemble, c’est plus que ce que je peux supporter.

Je l’ai regardé 42 fois ce matin et je continuerai de le regarder après avoir écrit ceci.

J’ai classé les meilleures pièces:

5. Une solide observation de Bronny James hors du terrain.

4. Bryce continue de montrer qu’il est le meilleur danseur de la famille. Suivez-le sur TikTok et vous verrez que cela lui vient naturellement. Très doux.

3. LeBron semble avoir dû se concentrer beaucoup trop dur pour réussir la chorégraphie, ce qui est hilarant. Il est passé de la danse à l’extrême sérieux pour terminer la vidéo. Je pense qu’il aurait même dû fermer les yeux.

2. Nous avons obtenu un contenu solide de Savannah ici, ce qui est une bénédiction car elle reste généralement un peu en arrière-plan lorsqu’elle dirige le navire pour cette merveilleuse famille.

1. ZHURI JAMES EST ALLÉ TELLEMENT DUR ET EST LE PLUS GRAND HUMAIN SUR CETTE TERRE. DU DÉBUT À LA FIN ZHURI JAMES POSSÈDE CETTE VIDÉO.

