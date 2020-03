La nuit où la NBA s’est arrêtée, la scène surréaliste de Sacramento – The Athletic

SACRAMENTO – Dans la nuit où la NBA s’est arrêtée, lorsque le test de coronavirus positif pour le grand homme d’Utah Jazz Rudy Gobert a donné à la ligue un Patient Zero qui pourrait mettre à genoux une entreprise de 8 milliards de dollars, c’était le dernier arrêt.

Et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, présents au Golden 1 Center pour affronter les Kings de Sacramento dans ce qui était le dernier match de la soirée, n’ont pas pu quitter la ville assez rapidement.

“Nos gars ne veulent pas jouer”, avait déclaré une source de Pelicans quelques minutes avant l’annulation du match.

Et qui pourrait leur en vouloir?

Comme si la perspective de jouer un match après que la NBA avait annoncé que la saison était suspendue n’était pas assez malvenue, une rumeur avait commencé à circuler qui a finalement fait son chemin dans les vestiaires des Pélicans et, à la fin, a servi de dernière goutte dans leur décision. Courtney Kirkland, l’officiel vétéran qui devait travailler avec Marc Davis et Justin Van Duyne, faisait partie du personnel qui avait appelé un match entre les Jazz et les Toronto Raptors à Salt Lake City deux nuits auparavant.

Cela aurait été une chose s’il n’avait jamais mis les pieds dans le bâtiment. Mais comme les Pélicans l’ont appris, et comme une source l’a confirmé à l’Athletic, Kirkland était en effet venu travailler cette nuit avant de retourner à son hôtel qui se trouve à 10 minutes à pied. Qui sait quel genre de piste il aurait pu laisser? Les Pélicans, qui séjournaient dans un autre hôtel et étaient soulagés d’apprendre qu’ils n’avaient pas partagé une deuxième installation avec Kirkland, voulaient sortir.

Donc, un par un, ils se sont dirigés vers les sorties, avec trois heures à remplir avant un vol de retour et un dîner d’équipe à côté pour aider à passer le temps. Et comment est-ce pour esquiver une balle médicale? Le prochain arrêt des Pélicans, pour ainsi dire, était Salt Lake City pour un match de vendredi contre les Jazz.

Maintenant, il était temps de tout fermer et de rentrer à la maison.

Lonzo Ball et Brandon Ingram, qui avaient pris la parole au milieu de tous ces huées et avaient même pris quelques clichés avant de partir, se dirigèrent vers le tunnel de sortie. Zion Williamson. L’entraîneur-chef Alvin Gentry et son équipe. Les dirigeants du front office de l’équipe, David Griffin et Trajan Langdon. Formateurs. Personnel des relations avec les médias. Autres coéquipiers. Et puis vint J.J. Redick, le vétéran qui avait une question en sortant.

“Hey Sam, as-tu écrit ce morceau sur Patient Zero aujourd’hui?” demanda-t-il en secouant la tête. “Je lis ça. Homme…”

C’est, comme j’ai bien écrit quelques heures avant que le monde entier de la NBA ne change, le pire cauchemar de la ligue. Mais pour les Pélicans et les Rois, deux équipes qui étaient au coude à coude dans la course aux éliminatoires de la Conférence de l’Ouest pour la huitième place qui semblait si importante jusqu’à ce moment où ce n’était pas le cas, c’était aussi la fin d’une innocence de basket-ball.

LES PÉLICANS – via William Guillory

Alors que le mot commençait à se répandre dans le couloir près du vestiaire des Pélicans à propos de ce qui allait suivre, Lonzo Ball et Brandon Ingram ne voulaient qu’une chose: se faire tirer dessus.

Ils voulaient s’en tenir à leur routine de jeu normale et se débarrasser de l’énergie nerveuse qui se développait une fois que la nouvelle du match de mercredi avait été reportée. Ball est même arrivé sur le terrain et a jeté quelques coups de pied arrêtés avec un assistant de Pels avant qu’il ne soit convoqué dans la pièce où ses coéquipiers attendaient d’entendre ce qui allait suivre.

Alors que Ball rentrait dans les vestiaires, il a regardé un préposé de l’équipe et a dit: “Nous avons trois heures (avant que le vol de l’équipe ne quitte Sacramento), que sommes-nous censés faire?”

C’était probablement la dernière chose à laquelle il pensait, mais en réalité, c’était peut-être sa dernière fois à tirer dans une arène de la NBA dans un avenir prévisible. La peur du Coronavirus et les effets qu’il pourrait avoir sur les joueurs et les autres employés se sont propagés presque aussi rapidement que la maladie elle-même une fois que le test positif de Gobert est sorti. Ce devait être un match extrêmement important pour les Pélicans alors qu’ils poursuivaient leur marche improbable vers un possible retour en séries avec l’une des plus jeunes équipes les plus excitantes de la NBA. Williamson est devenu l’une des plus grandes sensations du sport professionnel avec moins de 20 matchs à son actif.

Les jeunes stars comme Ingram et Ball ont commencé à prendre leur propre place sous le système up-tempo d’Alvin Gentry. Et s’ils devaient combler l’écart de 3,5 matchs qui les séparait des Memphis Grizzlies, cela alignerait l’une des confrontations en séries éliminatoires les plus attendues entre une graine 1 et une graine 8 dans l’histoire récente de la NBA: les Pelicans contre les Los Angeles Lakers.

Le visage de la NBA, LeBron James, contre l’homme qui devrait prendre sa place une fois qu’il aura finalement décidé de s’éloigner, Williamson. Anthony Davis et sa nouvelle franchise contre celui qu’il a jeté sous un bus il y a un an pour atteindre ses rêves hollywoodiens. C’était un script dont la NBA ne pouvait que rêver.

Au lieu de cela, ils entrent tous dans ce domaine sans précédent de l’inconnu.

Quand la prochaine fois, nous verrons un de ces lobs palpitants de Ball to Zion? Quand verrons-nous ce jeu offensif soyeux qui a transformé Ingram en première étoile cette année? Ce sont des questions auxquelles nous n’avons pas de réponses, et franchement, elles n’ont pas vraiment d’importance à ce stade.

Si souvent au cours du siècle dernier, les sports professionnels ont été le seul endroit où nous avons pu échapper aux troubles du monde réel. Un endroit où l’on peut ressentir de la joie même s’il n’y avait que du désespoir hors des murs où nos héros se sont fait un nom.

Ce que nous avons appris ces derniers jours, c’est que, malheureusement, cette crise qui a frappé les États-Unis – et le reste du monde – peut toucher n’importe qui d’entre nous – même ceux que nous avons considérés comme invincibles dans le passé. S’éloigner des arènes pleines de gens est le meilleur chemin que la NBA aurait pu prendre à ce moment jusqu’à ce que cette épreuve soit quelque peu sous contrôle. Tout bien considéré, les Pélicans préféreraient continuer à tirer parti de l’élan qu’ils ont accumulé au cours des derniers mois. Il y avait une chance réelle que Zion et le reste de l’équipe aient pu mettre au point un livre de contes mettant fin à la saison qui les aurait mis en place pour des années de succès au Bayou.

Mais ils devront prendre du recul, comme le reste de la ligue, alors que la ligue tente de résoudre ce problème majeur.

LES ROIS – via Jason Jones

Les Kings ont passé plus d’un mois pendant un moment comme mercredi soir.

Ils avaient été un gâchis sur le terrain une grande partie des mois de décembre et janvier, allant de 3 à 15 et descendant au troisième pire record de la Conférence de l’Ouest et apparemment destinés à une 14e saison consécutive hors des séries éliminatoires.

Les Kings, cependant, s’étaient classés 13-7 lors de leurs 20 derniers matchs et étaient à égalité avec la Nouvelle-Orléans avec 28-36 dossiers, 3,5 matchs derrière Memphis pour la dernière place des séries éliminatoires dans l’Ouest.

L’entraîneur des Kings, Luke Walton, parle souvent de la situation dans son ensemble et de ce que des expériences comme mercredi signifieraient pour l’équipe de la NBA avec la plus longue séquence active de manquer la post-saison.

Beaucoup de ses principaux joueurs n’ont jamais joué de matchs significatifs à la fin de la saison et mercredi serait le plus grand à ce jour.

C’était contre les pélicans. C’était le jeu vedette de la nuit d’ESPN. La recrue sensationnelle Zion Williamson jouerait son premier match à Sacramento et le gardien des Kings De’Aaron Fox ferait équipe avec le meneur de la Nouvelle-Orléans Lonzo Ball, avec qui il est lié depuis qu’ils se sont affrontés à l’université et ont été repêchés par les Kings et les Lakers, respectivement .

“Pour moi, c’est excitant, c’est très amusant”, a déclaré Walton plus de 90 minutes avant le dénouement prévu. «Ce sont de gros matchs, c’est ce que nous voulons que notre équipe passe. Je suis ravi de cette opportunité. Et même le fait que ce soit le seul jeu sur ESPN, je pense que cela fonctionne bien pour nous en ce qui concerne l’expérience de traverser cela et d’avoir les équipes de caméras et les projecteurs nationaux sur notre groupe dans un jeu qui, évidemment, sur le plan de la scène, être dans une course éliminatoire, cela signifie beaucoup. “

Les Kings étaient sur le terrain, se préparant pour le match avec moins de 10 minutes avant le coup d’envoi, mais pas les Pélicans.

À ce moment-là, le bruit avait circulé que Kirkland avait arbitré le dernier match de l’Utah, lundi contre Toronto.

Les pélicans ne sortaient pas des vestiaires pour jouer.

Bientôt, il a été annoncé que le match avait été reporté. Il y a eu des huées lors de l’annonce, mais les fans ont rapidement commencé à limer l’arène.

Pour l’instant, l’enthousiasme et les perspectives des Kings pour les éliminatoires sont en suspens.

Walton a déclaré avant le match que des médecins étaient disponibles pour prendre la température des joueurs et du personnel. Il y avait eu beaucoup de dialogue entre les joueurs, a-t-il déclaré, et les joueurs étaient proactifs en se lavant plus les mains et en évitant le contact avec les mains, ce qui est courant entre les joueurs et les fans.

“Quiconque a besoin ou se sent sous le temps a la possibilité de s’asseoir et de rencontrer les médecins et de les voir”, a déclaré Walton. “Tout le monde que je connais dans notre groupe, personne ne se sent sous le temps.”

Avant la suspension de la saison, Walton a déclaré qu’il n’avait aucune préférence quant à savoir si les matchs devraient être joués sans fans, ce que les Warriors devaient faire lors de l’accueil de Brooklyn jeudi.

“La NBA fait un bon travail de faire ces choix”, a déclaré Walton. «J’ai dit la dernière fois, j’ai ma famille qui vient à ces jeux… Je pense que tant que nous faisons ce que nous pouvons, nous devons continuer à vivre nos vies et à profiter de ces opportunités, c’est donc ce que nous faisons en famille . C’est un choix personnel pour tout le monde. Et que les fans soient dedans ou dehors, cela dépendra d’une décision de sécurité prise par la NBA jusqu’à ce point si cela devient une chose obligatoire. »

C’est obligatoire maintenant. Maintenant, les rois et les pélicans attendront chacun de voir quand leur poussée en séries éliminatoires se poursuivra. Et nous attendrons tous de voir le retour de la NBA.

