La pandémie de coronavirus pourrait compliquer les Celtics, les plans provisoires de 2020 de la NBA

La pandémie de coronavirus qui perturbe actuellement les Celtics de Boston et la saison NBA plus large va nécessiter beaucoup d’adaptabilité et d’ingéniosité de la ligue et de ses équipes composites.

Afin de continuer à revenir vers quelque chose qui ressemble à la normalité, la ligue devra ajuster un certain nombre de procédures et d’événements opérationnels critiques, et la façon dont les équipes gèrent le projet de NBA 2020 n’est que l’une d’entre elles.

Mis à part la difficulté incroyablement difficile à organiser des séances d’entraînement, le brouillon combine, et même l’événement lui-même, les questions concernant la façon de déterminer la commande de loterie ne sont pas elles-mêmes une tâche simple.

S’il est possible de reprendre au moins une partie de la saison régulière, ces matchs auront probablement un impact sur le repêchage.

Mais, il est possible que l’ordre inverse basé sur le classement actuel soit la seule voie à suivre pour les équipes hors loterie, et même le processus de loterie lui-même présente des obstacles importants.

Les cabinets comptables, les responsables de la ligue et les représentants des équipes inclus pour garantir la légitimité et créer le produit de divertissement que nous attendons tous les résultats d’une année sur l’autre semblent au mieux étrangers et pourraient représenter un risque important pour la santé publique, comme d’autres, non rassemblements essentiels.

La façon dont la ligue mènerait la loterie pourrait être tributaire d’une équipe restreinte d’individus et de toute la confiance des gouverneurs d’équipe.

Si la saison se terminait maintenant, Boston détiendrait le 17e choix au total via les Grizzlies de Memphis, le 26e choix (le leur) et le 30e (via les meilleurs Milwaukee Bucks de la ligue).

Cela nous amène à l’autre bout du cauchemar logistique, l’évaluation des perspectives et l’événement du projet lui-même.

Il est impossible de prédire quand ces événements pourraient se produire autant que comment, ce qui signifie que nous aurons besoin de beaucoup plus de contexte pour vraiment pouvoir dire quoi que ce soit de substantiel sur la façon dont la pandémie pourrait les affecter,

Mais c’est une perspective très réaliste qu’il n’y aura tout simplement pas de moissonneuse-batteuse ou d’entraînement, ou s’il y en a, qu’ils seraient conduits à distance avec l’aide de petites équipes d’aide locale à l’athlète, perspective par perspective. .

Ce n’est pas la fin du monde, car les équipes recherchent des perspectives depuis des années dans la plupart des cas et ont une multitude de données et de films à revoir (et plus de temps que d’habitude pour le faire), cela prive toujours les équipes de la chance de découvrez comment les prospects peuvent s’intégrer à leur système, leur personnel et leur philosophie.

Le brouillon sera-t-il dans un contexte où de plus petites foules peuvent se rassembler à nouveau?

Il est impossible de le dire pour le moment, mais la possibilité de la première ébauche entièrement à distance peut être envisagée si la mise en quarantaine est requise plus longtemps que la période de huit semaines promue par les Centers for Disease Control.

À quoi cela ressemblerait et comment cela fonctionnerait encore, cela dépasse la portée de notre capacité de projeter.

Cela signifierait également probablement une nouvelle perturbation des sports d’équipe dans le monde entier.

Croisons donc les doigts, lavez-vous les mains et restez dans la mesure du possible humainement pour nos contextes individuels, et espérons que nous n’aurons pas à résoudre de tels problèmes à l’avenir – tout en nous préparant à la possibilité que nous le puissions.

