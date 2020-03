La parfaite citation de Larry Bird de Kyle Kuzma sur la garde de Zion Williamson

Après une vilaine défaite contre les Grizzlies de Memphis samedi soir, les Lakers de Los Angeles ont pu rebondir dimanche contre Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans a fait un match avec Zion marquant un sommet en carrière de 35 points, mais ce n’était pas suffisant pour surpasser une autre triple-double performance de LeBron James.

Bien qu’il ne soit pas connu pour sa défense, et qu’il n’attendra jamais un changement radical de style de jeu, Kyle Kuzma a pris le départ dimanche après qu’Anthony Davis a été exclu avec un genou endolori et a été chargé de garder Zion. L’attaquant des Lakers savait que c’était une tâche ardue et a opté pour une approche défendue par la légende des Celtics de Boston Larry Bird, via Spectrum SportsNet.

«Larry Bird a dit un jour:« Ma meilleure défense est mon attaque », a expliqué Kuzma en gardant Zion. «Il devait aussi me garder. C’était un peu ma mentalité. Aller là-bas et vraiment attaquer. Faites-lui essayer de bouger ses pieds. De toute évidence, c’est un défi difficile. C’est un grand garçon, mais il a dû faire la même chose à l’autre bout aussi. »

Bien que Kuzma n’ait pas pu égaler les 35 points du sommet de Williamson, l’attaquant des Lakers a fini la soirée avec 20 points. Kuzma n’a pas eu la meilleure performance de tir à 8 pour 18 du sol et 2 pour 8 au-delà de l’arche, mais il a eu un jeu décent compte tenu de la montagne qu’il a dû escalader pour défendre Zion la majeure partie du jeu. .

LeBron, cependant, a connu l’un de ses meilleurs matchs de la saison tout en prenant le relais pour Davis. L’attaquant superstar a terminé avec 34 points, 13 passes décisives, 12 rebonds et deux interceptions. Le triple champion de la NBA a aidé les Lakers à remporter la victoire 122-114, gâchant une soirée en carrière de Williamson.