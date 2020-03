La pause dans la NBA sera d’un minimum de 30 jours

La NBA Il a fait savoir à toutes les franchises que cette interruption de la concurrence allait durer. Et il est déjà établi qu’il y aura au moins 30 jours sans matchs. Le concept de “au minimum” est important car les prévisions indiquent que le problème peut être long et difficile à éradiquer entièrement. coronavirus. Le fait qu’il y ait des équipes en quarantaine et plus d’un positif est apparu, suggère que le calendrier pourrait être considérablement raccourci si la période sans NBA se prolonge.

