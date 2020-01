La performance de Patrick Mahomes contre les Texans a été aussi brillante qu’historique

Le premier quart des Kansas City Chiefs contre les Texans de Houston dimanche n’aurait pas pu être bien pire. Ils sont tombés dans un trou de 24-0 et semblaient être sur le point de subir une défaite choquante, tout comme les Ravens à une graine ont souffert samedi.

Puis le deuxième trimestre a eu lieu. Patrick Mahomes s’est réveillé, a repris la forme de MVP et a commencé à battre les Texans. Lorsque la poussière s’est installée, les Chiefs ont miraculeusement mené 28-24 à la mi-temps, devenant la première équipe de l’histoire de la NFL à transformer un déficit de 24 points au premier semestre en une avance à la mi-temps.

Au premier quart, l’offensive des Chiefs n’avait que trois possessions, soit 12 matchs et 41 verges. Les capteurs de passes normalement fiables de Mahomes, comme Demarcus Robinson et Travis Kelce, ont également connu des baisses coûteuses.

Au deuxième trimestre, Mahomes a décidé de mettre son équipe sur le dos. Il a contré le démarrage à chaud de Houston avec quatre passes de touché au deuxième trimestre, bon pour 28 points sans réponse. Ses quatre touchés au cours du quart ont égalé le record des séries éliminatoires, établi par Doug Williams de Washington, en 1988.

Non seulement Mahomes a mené l’équipe au total des verges, mais il avait un sommet de 54 verges en quatre courses.

Les Chiefs et les Texans se sont combinés pour marquer 52 points en première mi-temps, ce qui en fait la première mi-temps avec le score le plus élevé de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. Pour le match, la cible préférée de Mahomes était Kelce, qui a terminé avec 134 verges et trois touchés, soit une moyenne de 13,4 verges par réception.

Mahomes n’a pas exactement ralenti en seconde période. Les Chiefs ont renforcé leur avance avec une paire de disques marquants au troisième trimestre, tous deux précipitant les touchés en reculant Damien Williams. Mahomes a ensuite contré une passe de touché Watson avec une passe de touché de huit verges à Blake Bell qui a donné aux Chiefs une avance de 48-31 avec 13:52 à jouer.

Les Chiefs ajouteraient un but sur le terrain pour terminer le match sur une course de 51-7. Attendez, cela nécessite un peu d’accent:

Après être descendu 24-0, les chefs ont devancé les Texans cinquante et un à sept. L’offensive des Mahomes et des chefs était si bonne que le stade était à court de feux d’artifice:

La course ridicule a été déclenchée par le deuxième trimestre ridicule de Mahomes. Après le match, Mahomes a déclaré à Tracy Wolfson de CBS que son équipe n’avait jamais perdu la conviction qu’elle pourrait remporter la victoire.

“Oui, je veux dire, évidemment, nous n’avons pas commencé comme nous le voulions, mais tout ce que nous prêchions sur l’offensive, la défense, l’équipe spéciale [was], «Faisons quelque chose de spécial, tout le monde nous compte déjà, continuons de nous battre et allons jouer un jeu à la fois», a déclaré Mahomes. “Et nous avons trouvé un moyen, et évidemment c’est une énorme victoire et maintenant nous obtenons le Championnat AFC à domicile.”

Le vainqueur en titre MVP de la saison dernière ne remportera probablement pas le prix pour une deuxième année consécutive. Mais depuis deux saisons consécutives, il illumine la ligue, malgré les défenses ayant une intersaison entière pour essayer de le comprendre. Il a déjà battu Tom Brady et Lamar Jackson cette année. Si l’offensive des Chiefs continue de bien jouer, il est difficile de voir qui que ce soit les arrêter.

Prochain rendez-vous pour Kansas City: les Titans du Tennessee, qui affronteront les Chiefs à Arrowhead pour le championnat AFC et une chance au Super Bowl. KC a perdu 35-32 contre les Titans sur la route au cours de la semaine 10, alors les chefs savent qu’ils ont un défi devant eux. Mahomes a perdu contre les Patriots lors du Championnat AFC l’année dernière, alors vous feriez mieux de croire qu’il a la rédemption en tête.