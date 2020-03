La «petite balle» des Rockets ne fonctionne pas au Madison Square Garden

Victoire de New York Knicks avant Houston Rockets dans le Madison Square Garden par 125-123 qui coupe la grosse séquence de Mike D’Antoni et sa «petite balle». Recrue recrue RJ Barrett avec 27 points pour vaincre les Texans. Les 35 points de James Harden et les 24 de Russell Westbrook ont ​​été inutiles cette fois. Cette défaite fait que le Jazz reste à un match des Rockets dans la lutte pour la quatrième place de la Conférence Ouest.

La défense de verrouillage mène à la chasse d’eau de Moe – pic.twitter.com/4d76CIUlOL

– NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 3 mars 2020

