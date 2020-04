«La plupart» dans les cercles de la NBA croient que les Lakers «en ont assez fait» pour signer à nouveau Anthony Davis

Alors que le monde continue de naviguer dans des eaux non filtrées, la NBA a travaillé sur différents plans dans l’espoir de reprendre la saison 2019-20.

La santé et la sécurité étant les seules priorités en ce moment, les Lakers de Los Angeles espèrent avoir la possibilité de terminer ce qu’ils ont commencé.

Avec le meilleur record de la Conférence Ouest, Anthony Davis et sa compagnie commençaient à jouer leur meilleur basket-ball avant les éliminatoires de la NBA 2020.

Bien que Davis soit également prêt à entrer dans l’agence gratuite de la NBA 2020, il semble que les Lakers “en aient fait assez” via Kyle Goon d’Orange County Register:

À tout point de vue, c’est la priorité absolue de l’été compte tenu de ce que les Lakers ont dû abandonner pour l’avoir. La plupart des cercles de la ligue croient que le travail est en grande partie fait – que L.A.est là où Davis voulait être, LeBron James est le coéquipier qu’il voulait avoir, et que les Lakers ont fait assez pour lui vendre un avenir avec la franchise. La semaine dernière encore, Pelinka a mentionné Davis et James dans un «partenariat» avec le front office, et depuis juillet dernier, Pelinka aurait demandé l’avis de Davis dans des décisions importantes.

Après sept saisons avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Davis a demandé un échange et a finalement pu atterrir avec sa destination préférée dans les Lakers.

Avec Davis renonçant à son kicker commercial pour créer plus d’espace plafond salarial, les Lakers ont travaillé avec lui et LeBron James pour construire la bonne liste.

Alors que les attentes étaient que cela prendrait du temps pour que les Lakers se réunissent, ils ont couru vers le deuxième meilleur record et n’ont pas regardé en arrière.

En prenant tout en compte, les Lakers ont fait assez pour signer à nouveau Davis et cela ne devrait être qu’une question de combien d’années il signe.

Bien qu’il ne soit pas clair comment cette pandémie affectera les choses, il serait avantageux pour Davis à long terme de signer un accord de trois ans avec une option de joueur au cours de la troisième.