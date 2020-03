La plupart des employés de TD Garden attendent toujours leur salaire pour des matchs suspendus

Alors que les Boston Celtics se sont engagés à payer leur personnel de nuit de match au TD Garden pour les matchs suspendus par la pandémie de coronavirus, de nombreux autres employés de Garden ne savent toujours pas s’ils recevront une rémunération indispensable.

TD Garden est un arrangement relativement rare dans la NBA en ce sens que les Celtics ne possèdent pas l’arène dans laquelle ils jouent, en le louant à la société mère qui possède le bâtiment ainsi qu’aux Bruins de Boston de la LNH.

Les Bruins et leur société mère propriétaire de TD Garden, Delaware North, sont maintenant la seule franchise de la LNH à ne pas s’engager à payer les travailleurs de l’aréna pour des pertes de salaire, laissant quelque chose d’une marque noire sur l’organisation pour leur lenteur.

Jeremy M. Jacobs, le propriétaire principal, n’a pas fait de déclaration sur la question, mais le vice-président du marketing et des communications des Bruins, Matt Chmura, a publié une déclaration le 13 mars:

«Delaware North est au cœur d’une entreprise familiale et notre priorité absolue est de fournir à nos associés et à leurs familles les assurances qu’ils méritent en ces temps difficiles. Nous étudions activement les options de support et disposerons de plus d’informations dans les prochains jours. »

Le Marisa Ingemi du Boston Herald rapporte que les organisations Bruins et Delaware North ont retourné des demandes de commentaires sur ces questions, mais les travailleurs du jardin ont dit au Herald qu’ils avaient été invités à demander des allocations de chômage, mais n’ont pas entendu grand-chose de leur employeur.

Espérons que l’impasse sera bientôt résolue, car ces familles se joignent à de nombreuses autres aux États-Unis alors qu’elles luttent pour joindre les deux bouts à la suite de fermetures dans un certain nombre d’industries touchées par le coronavirus.

