La police de Virginie a poursuivi sa route – pour une vache

Bien que des millions d’Américains soient désormais sous les ordres du gouvernement de s’abriter sur place en raison de la pandémie de coronavirus, une vache de Virginie a dû manquer le mémo. WKTR a rapporté que l’animal avait provoqué des blocages temporaires sur l’autoroute I-64 à Chesapeake, en Virginie, tandis que la police locale et les pompiers avaient été appelés pour la guider hors de la route. La vache a réussi à courir environ un mile avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’enfermer.

Le service d’incendie local a annoncé plus tard que le fugitif bovin ne provenait pas d’une ferme locale, mais était en fait tombé (ou avait sauté intentionnellement?) D’une remorque pour bétail. Lorsque les forces de l’ordre ont finalement rattrapé la vache, ils l’ont conduite en sécurité avec une sangle de remorquage. Depuis, elle a retrouvé son propriétaire.

La partie la plus sauvage? La fugitive capturée n’est pas blessée, et vous pouvez la voir dans toute sa gloire ci-dessous. Zoomez sur son visage et vous verrez qu’elle n’a aucun regret pour ses actions.

Presque eu une Cowllision sur la I-64 cet après-midi après qu’une vache soit tombée d’une remorque. Il a fallu des officiers du VDOT, du Virginia State PD, du Chesapeake PD et du Chesapeake Fire Marshal’s Office pour rassembler et attacher cette vache avec une sangle de remorquage. Le trafic est à nouveau en mouvement sur la I-64. pic.twitter.com/kosLUgp1jq

– Département des incendies de Chesapeake (@ChesapeakeFire) 24 mars 2020

Chesapeake Cow rejoint maintenant une histoire impressionnante de bovins qui ont osé aller là où peu d’animaux de ferme sont allés auparavant: sprinter sur les autoroutes américaines, probablement très confus, mais finalement s’amuser. Cette histoire comprend les 89 vaches qui ont été mises en liberté lorsqu’un camion-remorque s’est renversé près d’Atlanta en 2018 et le taureau qui a eu une confrontation avec la police du Queens en 2017.

Bien que cette courageuse légende virginienne ait été capturée après seulement une heure de liberté, j’espère qu’elle se souvient de ce que cela faisait. Comme toutes les vaches (et les agriculteurs!), Elle fournit un service vital pour nourrir les gens, ce que nous pouvons apprécier encore plus maintenant que nous voyons des étagères vides dans les épiceries du monde entier. Je salue ses efforts et lui souhaite bonne chance dans sa prochaine évasion.

Un héros folk américain pour l’ère moderne.





Photo originale de @ChesapeakeFire sur Twitter.