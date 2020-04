La première équipe de hockey trans de l’histoire partage ses histoires

Un vendredi, dans une petite arène de glace de Cambridge, dans le Massachusetts, alors qu’un groupe de collégiens s’attardait après un match et que deux équipes de ligue masculine prenaient la glace, 17 joueurs de hockey étaient blottis dans un coin, se préparant à écrire l’histoire.

L’excitation de Jessica Platt a brillé dans ses yeux lorsque ses coéquipières de l’équipe Trans, peut-être la toute première équipe de hockey trans à avoir joué un jeu ensemble, ont creusé une pile d’uniformes bleus et roses pour trouver la leur. Platt, une ancienne joueuse de 30 ans de la LCHF, a déclaré qu’elle avait cessé de jouer au hockey au début de la vingtaine parce qu’elle n’était pas à l’aise avec les attitudes trop masculines des joueurs masculins qui l’entouraient.

«J’ai dû à peu près faire attention à ma façon de me présenter», a-t-elle déclaré. «Je me suis vraiment bien débrouillé pour donner une image de ce que je pensais être nécessaire, et j’ai essayé de m’en tenir aussi étroitement que possible lorsque j’étais dans ce domaine. J’étais un peu plus moi-même avec mes amis, mais certainement pas sur la scène du hockey. »

Platt a voyagé de Toronto pour jouer avec l’équipe Trans, qui participait au tournoi Friendship Series 2019 organisé en novembre dernier par Boston Pride Hockey, la plus grande association de hockey LGBT de la Nouvelle-Angleterre (à ne pas confondre avec la Boston Pride de la NWHL). Il y a environ cinq ans, elle s’est finalement sentie suffisamment à l’aise avec sa transition pour entrer dans un vestiaire féminin et retourner au hockey. Bien qu’elle n’ait jamais rencontré beaucoup de ses nouveaux coéquipiers, ils se sont rapidement liés à la peur et à l’anxiété familières qu’ils avaient ressenties pour jouer à un jeu qu’ils aimaient.

“Sachant que vous êtes le seul et que personne d’autre n’a exactement les mêmes expériences que vous, il est un peu plus difficile, je suppose, de vous connecter avec eux”, a déclaré Platt. “C’est un peu solitaire d’être le seul [trans] la personne.”

Cette solitude est la raison pour laquelle l’équipe s’est réunie à Boston. Les adultes transgenres représentent environ 0,6% de la population générale. Il n’y a que 1,6 million de personnes trans aux États-Unis, selon le Williams Institute de l’UCLA. Au Canada, jusqu’à 1 adulte sur 200 (environ 0,5%) est trans, selon le projet Trans Pulse. Dans une ville donnée en Amérique du Nord, il n’y a probablement pas assez d’athlètes pour former une équipe entièrement trans.

Le hockey était ma vie, je l’ai également utilisé pour essayer d’être plus masculin, où si j’étais assez bon, comme être trans s’en irait. »

Une douzaine de joueurs ont dû voyager de l’extérieur de Boston pour remplir la liste, aussi loin que San Francisco, Chicago et Ottawa. Le tirage au sort de jouer dans une équipe entièrement trans a même attiré deux joueurs professionnels, l’ancien défenseur de la NWHL Harrison Browne se joignant à Platt. Chacun a été le premier joueur ouvertement trans dans sa ligue respective.

Brynn Toohey, une ailier rapide et transgenre de 30 ans du sud du New Hampshire, fait souvent le voyage vers le sud pour jouer pour le Boston Pride Hockey, mais ce week-end, elle s’est également adaptée à l’équipe Trans.

Les coéquipières de Toohey BPH adorent souligner qu’elle conduit une Porsche rouge vif. Contrairement à son jeu flashy et à son maquillage des yeux audacieux, elle est désarmante et réservée. Grandir dans le New Hampshire a fourni à Toohey de nombreuses opportunités pour le temps de glace.

«Le hockey était ma vie», a déclaré Toohey. «Je l’ai également utilisé comme un moyen d’essayer d’être plus masculin, où si j’étais assez bon, comme être trans s’en irait.»

Elle a joué au hockey junior jusqu’au collège et a rebondi autour de plusieurs équipes de club avant d’abandonner complètement le jeu au début de la vingtaine. La vie a gêné sa passion comme elle le fait pour de nombreux jeunes. Mais Toohey a également lutté contre la dysphorie de genre, le terme clinique pour la détresse causée par une déconnexion entre le sexe attribué à une personne et son sens interne de son propre sexe.

Toohey a dit qu’elle était tombée dans des moments difficiles après l’université, luttant par intermittence avec la dépression et la toxicomanie avant de commencer sa transition au début de l’année dernière.

“Je devais devenir sobre”, a déclaré Toohey. «Et vraiment, une fois que je me suis dit:« D’accord, je suis trans », je me suis dit:« Eh bien, maintenant il y a un avenir pour moi. »Tout s’est ouvert.»

À cette époque, elle a entendu parler du Boston Pride Hockey. “Normalement, je ne fais rien LGBT”, a-t-elle dit, mais elle a senti le sport la tirer en arrière et a décidé d’essayer la ligue. Elle a assisté à une séance de patinage et a trouvé un environnement accueillant où elle pouvait jouer sans être jugée par son identité.

“Si vous me disiez il y a six mois, avant de commencer la transition ou quoi que ce soit, je jouerais dans une équipe de hockey entièrement trans, je me dirais:” Ouais, d’accord “”, a déclaré Toohey. “Cela n’existe pas. Il n’y a pas assez de personnes trans qui veulent jouer au hockey comme moi. »»

Comme Toohey, personne dans l’équipe Trans n’avait jamais joué au hockey avec plus d’une poignée d’autres joueurs trans, le cas échéant. En règle générale, les athlètes trans doivent rechercher des équipes accueillantes mais principalement cisgenres s’ils veulent participer.

Harrison Browne, à gauche, et Jessica Platt, à droite.





Chris Harrington

Browne, un ancien double champion de la NWHL de 26 ans, a déclaré qu’il avait connu des déclencheurs de dysphorie tout au long de son expérience de hockey féminin, comme entendre son nom mort, le terme utilisé pour le nom de naissance d’une personne trans qui porte maintenant un nom différent, sur l’AP chaque fois qu’il a marqué. Ou quand quelqu’un hurlait quelque chose comme “Allons-y, mesdames” à l’équipe quand il était sur la glace.

“Quand quelqu’un n’a pas vécu ce que vous vivez, il peut sympathiser, il peut faire preuve d’empathie autant qu’une personne et mes coéquipiers ont fait un très, très bon travail pour me faire sentir aussi inclus que possible”, a déclaré Browne. “Mais quand quelqu’un ne comprend pas votre mode de vie ou ne comprend pas votre état d’esprit, c’est difficile. Et cette chambre ici, ce dressing qui [Team Trans] sont tous dans, c’était définitivement un environnement que je n’avais jamais vu. “

Shane Diamond, un défenseur du Maine, a patiné avec une équipe de la ligue masculine de bière pendant plusieurs semaines pour se préparer pour la série Friendship. C’était sa première fois à patiner avec une équipe d’hommes en tant qu’homme trans «de passage» – c’est-à-dire une personne trans dont l’apparence extérieure ne les rend pas immédiatement trans – et l’expérience était troublante.

“Je suis entré dans l’espace et c’était l’un des vestiaires les plus homophobes et transphobes dans lesquels je sois jamais allé, et cela inclut de grandir [playing] avec les garçons », a déclaré Diamond. Des histoires comme la sienne étaient courantes chez les joueurs de l’équipe Trans. Et tandis que certains joueurs ont essayé, ou essaient, de traverser leurs transitions, d’autres, comme Toohey, n’ont été attirés par le sport que lorsque leur corps était plus en phase avec leur sentiment intérieur de leur propre sexe.

Quand quelqu’un ne comprend pas votre mode de vie ou ne comprend pas votre état d’esprit, c’est difficile. … Ce dressing qui [Team Trans] sont tous dans, c’était définitivement un environnement que je n’avais jamais vu. ”

Plutôt que de risquer de s’exposer à des équipes et des espaces qui ne comprennent pas leur identité, de nombreux athlètes trans arrêtent simplement le sport. Heureusement, de plus en plus d’associations sportives et de personnes cisgenres ont commencé à se renseigner sur la façon de mieux traiter et soutenir les personnes trans.

Contrairement à la plupart des joueurs de l’équipe Trans, William Frahm-Gilles, un homme trans et défenseur de 35 ans, a commencé le jeu à l’âge adulte lorsqu’il vivait à Madison, Wisconsin, il y a environ neuf ans. «J’ai toujours voulu jouer au hockey, mais je n’ai jamais eu l’occasion de grandir, a déclaré Frahm-Gilles. Il était inscrit à un programme d’enseignement vétérinaire intense et voulait un passe-temps pour l’aider à maîtriser son agressivité au sein d’une communauté qui l’accepte.

Frahm-Gilles s’est impliqué avec la Madison Gay Hockey Association à un moment clé de sa transition de genre. «C’était juste ce flip vraiment bizarre de tous les autres aspects de ma vie, où tout le monde pensait que j’étais vraiment une lesbienne butch au lieu de supposer que j’étais une femme hétéro», a-t-il déclaré. «Mais ils étaient tellement encourageants à ce sujet que c’était juste comme un espace vraiment bizarre d’avoir à sortir d’une manière totalement différente. Je suis en fait super mec, pas une lesbienne butch. “

Frahm-Gilles a été le premier joueur ouvertement trans dans la MGHA, et il a dû endurer les douleurs croissantes de la ligue en apprenant à lui et à son identité. Afin de signaler que la ligue était accueillante envers les joueurs trans, les officiels de la ligue et d’autres joueurs se sont souvent mis en quatre pour parler de nouveaux et potentiels joueurs trans à propos de Frahm-Gilles, même s’il ne les avait jamais rencontrés. Cela le mettait souvent dans des positions inconfortables, hors de la glace.

“Un nouveau joueur se joindrait à celui qui a été trans-identifié et s’approchait de moi et commençait à discuter de la transition”, a déclaré Frahm-Gilles. “Cela s’est produit plusieurs fois et il y avait juste beaucoup de [league officials] ne comprenant pas vraiment comment être sensible à ces informations sur les joueurs. »

La vie est progressivement devenue plus facile pour Frahm-Gilles lorsque d’autres joueurs trans ont commencé à jouer dans la ligue. L’un de ces joueurs était K8 Walton, un non-binaire de 39 ans qui joue en défense et a rejoint Frahm-Gilles et Team Trans à Cambridge. Walton a vu comment les autres joueurs trans étaient traités à la MGHA et a décidé de changer la ligue pour être plus compréhensif.

“La chose la plus importante était que nous devions venir dès le départ et enseigner aux gens”, a déclaré Walton. La ligue devait «s’assurer que tout le monde comprenne l’étiquette trans de base, comme si vous ne parliez pas aux gens ou dites:« Oh, vous êtes trans. Permettez-moi de vous présenter mon autre ami qui est trans. “Et que vous partagez un vestiaire avec des gens qui peuvent avoir toutes sortes de sentiments à propos de leur corps, et c’est [whether they’re] cisgenre ou transgenre. “

La MGHA a évolué à l’époque de Frahm-Gilles. Il a été heureux de voir plus de gens comme lui dans les équipes avec lesquelles il joue et contre. “Je suis content d’être tombé tellement amoureux du sport”, a-t-il déclaré, “parce que je ne pense pas que j’aurais touché au jeu après les deux premières saisons.”

La veille du premier match de la série Friendship, Team Trans a tenu son premier et unique entraînement. À un moment donné, Platt a habilement soulevé la rondelle du bâton d’un joueur adverse, a tissé sans effort à travers la défense et a traversé le pli à un coéquipier en attente. Un halètement audible suivi d’oohs et d’aahs jaillit de la foule d’une douzaine de personnes.

Greg Sargent, président de Boston Pride Hockey, était parmi ceux qui regardaient. Il serait en costume et jouerait contre l’équipe Trans la nuit suivante. “Elle sera difficile à contenir demain”, a-t-il déclaré. Je me suis penché et j’ai demandé comment son équipe allait essayer d’arrêter une ligne avec Platt, Toohey et Browne, qui n’était pas sur la glace parce que son vol arrivait le lendemain matin. “Nous ne le ferons pas”, a déclaré Sargent. “Mais nous voulons toujours gagner.”

Comme MGHA, BPH a récemment fait tout son possible pour s’ouvrir aux joueurs trans. L’HBP s’est formé en 1989 pour permettre aux joueurs de hockey gay de participer. Trente ans plus tard, BPH compte jusqu’à 45 membres.

“Notre objectif numéro un est simplement de fournir un endroit idéal pour jouer au hockey sans vous soucier de ce que pense l’autre personne”, a déclaré Sargent. “Quand j’ai grandi, c’est un peu comme si je vérifiais tout le monde dans les vestiaires mais [was] jamais confortable, jamais senti en sécurité pour dire quoi que ce soit. C’était tout le contraire. Et donc quand j’ai trouvé l’HBP … c’était tout simplement incroyable. »

L’expérience de Sargent dans la création d’environnements accueillants l’a amené à participer à la création de Team Trans. L’organisation organise régulièrement des séries avec d’autres associations de hockey gay. Après un tournoi avec la New York City Gay Hockey Association, Sargent a repéré un joueur adverse nerveusement éloigné des autres.

«À Boston, nous avons une situation où, si nous remarquons que quelqu’un de nouveau ne parle à personne, notre conseil d’administration y participe et nous prenons donc chacun notre tour», a déclaré Sargent. “Nous allons leur parler et les faire se sentir les bienvenus, les présenter à tout le monde.”

Sargent s’est présenté au joueur et a appris que la personne était trans. Après quelques discussions, le joueur a déclaré à Sargent qu’il y avait un groupe Facebook plein de joueurs de hockey trans et qu’il espérait mettre en place un jeu avec une liste entièrement trans. Le joueur, qui n’a finalement pas pu se rendre pour la série de week-end à Boston, a expliqué à Sargent que même si le NYCGHA était un endroit sûr pour jouer, ce n’était pas spécifiquement un vestiaire trans, donc certains athlètes trans ressentaient une gêne persistante à l’intérieur l’équipe.

Kyle Outlaw

Sargent voulait aider. “J’ai dit:” Faisons-le. “J’ai donc dit à notre conseil d’administration que beaucoup de nos membres plus âgés se disaient:” C’est notre histoire de 1989. Nous le faisons, faisons en sorte que cela se produise. “”

Le week-end ne s’est pas tout à fait déroulé sans accroc. Le gardien de but de l’équipe Trans, Alex Lefebvre, a déclaré qu’à un moment donné après le premier match, plusieurs hommes trans de l’équipe devaient faire la queue pour utiliser la seule stalle dans la salle de bain des hommes, qui était à court de papier hygiénique. “Certaines d’entre nous se disaient:” Je veux juste utiliser la chambre des femmes, mais la moitié d’entre nous ont la barbe. “” L’incident nous a rappelé que de nombreux espaces publics ne sont toujours pas conçus pour les personnes trans.

Mais Sargent a pris l’événement au sérieux, travaillant avec des joueurs trans de tout le continent pour constituer l’équipe, et même commander des maillots et des chaussettes personnalisés Team Trans avec les numéros des joueurs, ainsi que des rondelles commémoratives. Les pulls arboraient un design rose et bleu avec une répartition diagonale entre les couleurs, inspiré par le drapeau trans pride rose, blanc et bleu. Plusieurs membres de l’équipe ont pleuré lorsqu’ils ont vu le dessin pour la première fois.

L’atmosphère à l’intérieur des vestiaires de l’équipe Trans avant le match 1 était presque joyeuse. Les joueurs ont souri sans un soupçon de nerfs. Des bâtons de hockey tapissaient la paroi avant, chacun scellé de couleurs trans pride ou arc-en-ciel. Il y avait des plaisanteries, bien sûr. Le capitaine de l’équipe, qui ne souhaitait pas être nommé, a lu les lignes et a dit par erreur deux fois le nom d’un joueur.

“Je sais qu’il y a un tas de gars trans ici, mais vous avez énuméré deux Jacks et il n’y a qu’un seul Jack”, a plaisanté l’un des joueurs, se moquant du fait que “Jack” est un nom commun parmi les personnes trans masculines.

Plus tard, quelqu’un a souligné qu’ils avaient besoin d’un chant d’équipe, et Diamond a immédiatement crié “T4T!” en référence au jargon de la communauté trans lorsque deux personnes trans se fréquentent. Un unir de rires suivit; il a été convenu.

Browne a déclaré après le match qu’il avait oublié de porter un maillot de corps et s’était inquiété de la façon dont ses mamelons se sentiraient directement sous ses épaulettes après une opération chirurgicale. Plusieurs coéquipiers ont compris son anxiété et ont offert une expérience personnelle pour le rassurer. Pour Browne, des moments comme celui-là ont ramené à la maison ce que beaucoup de membres de l’équipe Trans avaient estimé qu’ils avaient manqué tout au long de leur carrière sportive.

“Nous ne sommes ensemble que depuis deux jours et j’avais l’impression qu’il y avait une sensation de cohésion là-dedans”, a déclaré Browne. “Il y avait un niveau de confort que je n’ai jamais vraiment ressenti [before]. “

Malgré leur lien rapide, Team Trans a dû relever un défi difficile de la part d’une équipe qui joue ensemble depuis des années. BPH a marqué deux buts décousus au cours des deux premières périodes et a pris une avance de 2-0 dans la troisième.

Mais l’équipe Trans n’avait pas encore réuni Platt, Toohey et Browne sur la glace. Ils voulaient répartir leur talent sur plusieurs lignes du mieux qu’ils pouvaient. Après le deuxième entracte, l’équipe Trans n’a rien retenu.

“Quand nous marquerons … nous allons célébrer”, a déclaré Toohey dans le groupe. Sa confiance était effrontée. Ils étaient encore dans un monde dominé par les cisgenres où les personnes trans devaient depuis longtemps se contenter de bribes de validation.

L’équipe Trans a remporté la mise au jeu pour commencer la période et Platt a porté la rondelle sur la ligne bleue. Elle a repoussé Browne, qui a rapidement balayé la glace et repéré Toohey flamboyant dans la fente, juste à gauche du filet. Sa passe a trouvé le bâton de Toohey, et le chronométreur de Toohey a trouvé le fond du filet. Le banc de l’équipe Trans et la petite foule présente ont éclaté ensemble.

Alors qu’elle passait devant le banc BPH, Toohey tomba à un genou et imita le tir d’un arc et d’une flèche. “Ce fut une grande fête entre nous trois”, a déclaré Toohey. “Évidemment, je jouais pour l’HBP, je devais donc leur donner un coup de flèche, et c’était tout simplement génial. C’était si bon pour nous de monter sur le plateau et d’entrer dans le jeu. »

Le premier but tout trans dans l’histoire, dans l’histoire du hockey. C’est fou. Je pense que je ne fais que le traiter comme je le dis. ”

Ce fut un moment inoubliable pour Browne. “Le regard sur son visage quand il est entré, c’était comme … C’était vraiment, vraiment, vraiment spécial de voir ça”, a-t-il dit. Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait d’aider peut-être le premier but tout-trans de l’histoire du hockey, Browne a haussé les sourcils. «Le premier but tout trans dans l’histoire, dans l’histoire du hockey. C’est fou. Je pense que je ne fais que le traiter comme je le dis. “

Surfant sur l’élan du but de Toohey, l’équipe Trans marque encore quelques minutes plus tard et égalise le match, 2-2. Les équipes ont à nouveau échangé des buts, mais BPH a décroché le vainqueur du match avec environ deux minutes à faire et a pris le match 1, 4-3. Les deux équipes se sont serré la main, et l’équipe Trans s’est tournée vers la cinquantaine de personnes dans les gradins, dont beaucoup étaient des personnes trans et leur famille, et ont tapoté leurs bâtons sur la glace en scandant «merci». Alors qu’ils quittaient la glace, Diamond a déclaré: «Nous venons de faire l’histoire.»

Lefebvre a bien joué dans le filet malgré l’effort perdu. Sa famille est venue d’Albany, New York, pour le regarder, et il est resté sur la glace après le coup de sifflet final pour prendre des photos et discuter du match. À un moment donné, un joueur d’une équipe qui prenait la glace s’est approché et lui a dit qu’il avait joué un jeu incroyable entre les tuyaux.

“C’était cool”, a déclaré Lefebvre plus tard. «Je n’ai aucune idée si ces gars-là avaient une idée de ce qu’était le jeu ou non. Je pensais à ça, je me disais: «Est-ce qu’il sait? Et il vient dire ça à cause de ça? Ou tout simplement apprécier le bon hockey? »»

Cette nuit-là, Team Trans et BPH se sont rencontrés pour une longue nuit de boisson avant de se retrouver pour le match 2 le lendemain. Le score n’était pas aussi proche, l’HBP gagnant facilement. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, Team Trans a une fois de plus remercié les fans et de nombreux joueurs se sont attardés dans le petit espace entre la patinoire et les vestiaires, ne voulant pas que l’expérience se termine.

Tout au long du week-end, les joueurs ont discuté de la poursuite de l’équipe Trans dans le futur. Il existe un plan provisoire pour intégrer l’équipe Trans dans plusieurs tournois de hockey LGBTQ à travers l’Amérique du Nord et encourager les joueurs trans partout dans le monde à se joindre – une sorte d’alignement rotatif dans une équipe de grange. Chaque joueur interrogé a déclaré qu’il avait hâte de patiner à nouveau dans le bleu, le rose et le blanc.

Ils étaient censés avoir une autre chance bientôt. L’équipe Trans avait organisé une deuxième série d’amitié, se rendant cette fois au Wisconsin pour affronter la MGHA en avril, mais a été forcée de reporter l’événement en raison de la pandémie de coronavirus. Mais les sentiments de la première série d’amitié perdurent.

“Le hockey n’est plus mon quotidien, mais je l’aime toujours”, a déclaré Browne. «Ces deux derniers matchs ont certainement enflammé cet amour et cette camaraderie … C’était plus grand que le hockey pour moi et c’était plus qu’un simple match. J’ai pu rencontrer des gens qui pratiquaient mon sport et qui étaient comme moi. »

Platt espère que la poursuite de l’équipe Trans aidera les joueurs de hockey trans à maintenir leur lien avec le jeu tout en travaillant à travers leurs identités de genre. Elle a rappelé ce qu’une équipe comme celle-ci aurait signifié pour elle lorsqu’elle grandirait. “Peut-être”, a déclaré Platt, “si quelque chose comme [Team Trans] existé, je ne serais pas parti. “

Chris Harrington