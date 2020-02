La première fois que LeBron James a joué dans le NBA All-Star Game

LeBron James jouera son 16e match des étoiles NBA dimanche à Chicago. Mais en 2005 – en tant que pro de deuxième année avec les Cavaliers de Cleveland – il a franchi une nouvelle étape vers l’obtention du surnom de «Chosen One» en faisant ses débuts dans le match des étoiles. Après avoir totalisé 1 661 204 votes de fans, le gamin d’Akron est arrivé au Pepsi Center de Denver en tant que deuxième plus jeune partant de l’histoire du jeu NBA All-Star. Le seul joueur plus jeune que LeBron à avoir jamais commencé un match des étoiles était Kobe Bryant.

James est monté sur la scène All-Star de la NBA lors des introductions d’avant-match juste après l’annonce d’Allen Iverson. Avant de descendre la piste et de viser les fans qui entourent la scène, il lèverait ses deux mains au-dessus de sa tête et lancerait le panneau rock rendu célèbre par les records de Jay-Z et Roc-A-Fella. Que ce soit un parrainage rémunéré pour la maison de disques ou simplement un cri à son ami était sans importance. Après avoir été sélectionné n ° 1 au classement général, avoir mérité les honneurs de recrue de l’année et avoir généré un battage médiatique sans précédent en tant que prodige du secondaire, LeBron James était officiellement un All-Star.

La formation de départ de la Conférence de l’Est lors du premier match des étoiles de LeBron comprenait Shaquille O’Neal, Vince Carter, Grant Hill, Iverson et LeBron. Ils rencontreraient une formation de la Conférence de l’Ouest au cercle de sauts dirigée par Tim Duncan, Kevin Garnett, Tracy McGrady, Yao Ming et Kobe. LeBron commencerait rapidement lors de son premier match des étoiles, renversant un sauteur de 22 pieds près du haut de la clé pour donner à son équipe une avance de 5-0. Iverson a ensuite retrouvé James peu de temps après avec une passe de lob qui a été terminée au bord avec une férocité juvénile que nous n’avons plus vue de personne d’autre depuis.

Plus tard dans la première moitié, LeBron a rendu la pareille à AI, servant un centime sans regard le long de la ligne de base. Ensuite, après une performance à la mi-temps de LeAnn Rimes, James sautait la voie pour un vol de deuxième mi-temps et une fin de vol rapide à haute vitesse. Le bourdonnement de la jante a conduit l’analyste TNT et futur entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, à s’exclamer en réponse: “En parlant d’athlétisme, regardez ça!”

Avec la communauté NBA enfermée pour voir comment LeBron allait performer, la jeune superstar a terminé avec 13 points, huit rebonds, six passes décisives et deux interceptions. Il venait d’avoir 20 ans. Pendant ce temps, Kobe est allé pour 16 points, sept passes décisives et six rebonds tandis que A.I. MVP a remporté les honneurs avec 15 points et 10 dimes alors que l’Est battait l’Ouest 125-115.

Alors que la deuxième saison de LeBron se poursuivait avec les Cavaliers après la pause des étoiles, il améliorerait sa production globale à tous les niveaux par rapport aux chiffres qu’il avait affichés en tant que recrue. Il conclurait la campagne 2004-05 en augmentant sa moyenne de score de 6,3 points, ses passes décisives de 1,3 et ses rebonds de 1,9. Les 27,2 points, 7,4 rebonds et 7,2 passes décisives que LeBron obtiendrait en moyenne cette saison ont aidé à assurer les honneurs de la deuxième équipe de la NBA en plus de la comparution des étoiles. Cela marquerait également la première saison que James a dépassé le seuil de 27-7-7 qu’il a depuis établi en moyenne pour sa carrière.

L’année suivante, James reviendrait au week-end des étoiles pour remporter son premier MVP All-Star Game. Deux ans après, en 2008, il remporte un deuxième MVP ASG. Mais il y aura toujours quelque chose de magique à propos de la première fois que LeBron courra de haut en bas avec des goûts comme Timmy, Vince, Shaq, Iverson et Kobe dans le match des étoiles – un événement qu’il continuerait à faire de la télévision à voir absolument pour les 15 prochaines années et en comptant.

.