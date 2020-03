La première réaction de Trae Young à la suspension de la saison

Trae Young et les Atlanta Hawks étaient au milieu de leur affrontement contre les Knicks de New York à State Farm Arena le 11 mars dernier lorsque la NBA a annoncé de manière choquante qu’ils suspendraient la saison en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le père de Young, Rayford, s’est souvenu qu’il regardait le match sur le terrain lorsqu’il est allé sur Twitter et a lu les dernières nouvelles.

“Je me souviens avoir regardé un tweet d’ESPN que Rudy Gobert avait testé positif et que la NBA avait suspendu la saison”, a déclaré l’aîné Young, selon Marc J. Spears de The Undefeated.

Les Hawks se faisaient exploser par les Knicks en visite à ce moment-là, et le sophomore de 21 ans n’avait aucune idée de ce qui venait de se passer à l’époque.

«Trae est sorti pour le quatrième quart-temps et il m’a en quelque sorte regardé. J’ai dit: «Je pense que la saison est peut-être terminée. Tu ferais mieux de te dépêcher », se souvient Rayford.

Rayford a rappelé comment son fils a simplement implosé après avoir entendu la nouvelle et a joué comme si c’était son dernier match de la saison.

“C’était fou parce qu’après cela il est parti, et il a pris un coup avec les deux pieds à l’intérieur du logo près de la moitié du terrain parce qu’ils étaient à 18 vers les Knicks”, a-t-il expliqué.

Le premier All-Star des Hawks a réalisé une performance exceptionnelle lors de son dernier match avant la suspension, perdant 42 points et 11 passes décisives. Il a tiré 12 pour 25 sur le terrain et a réussi 6 de ses 12 tentatives de 3 points.

Atlanta, cependant, a encore faibli face aux Knicks, alors que les visiteurs se sont enfuis avec une victoire de 136-131.

Le meneur des Hawks, quant à lui, a fait un bond en avant vers la superstardom en seulement sa deuxième année chez les pros, totalisant 29,6 points, 4,2 rebonds, 9,3 passes décisives et 1,1 interception en 60 matchs.