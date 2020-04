La première saison débutera n ° 1 sur la liste des best-sellers du New York Times

C’est difficile à croire, mais cela fait près de trois mois depuis le décès tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes.

La nouvelle de la mort de Bryant a choqué la NBA et le sport partout et a mis la ligue en état de deuil. La légende des Lakers de Los Angeles comptait tellement pour d’innombrables personnes et a eu un impact sur le monde qui ne peut être sous-estimé.

Alors que Bryant était surtout connu pour sa carrière de basket-ball, il était également en train de conquérir le paysage médiatique en fondant Granity Studios, une entreprise multimédia axée sur la narration d’histoires inspirées du sport.

Granity devrait sortir une autre des créations de Bryant, une série de livres pour enfants intitulée “The Wizenard Series: Season One” et figurera au sommet de la liste des couvertures intermédiaires du New York Times, selon ESPN:

La dernière version des Granity Studios de Bryant, «The Wizenard Series: Season One», fera ses débuts au n ° 1 sur la liste de couverture moyenne du New York Times qui sera publiée le 19 avril. Plus tôt cette semaine, elle avait déjà frappé Non 1 sur la liste des best-sellers d’Amazon pour les livres de basket pour enfants.

La société a déjà atteint le statut d’éloge critique avec les installations de livres précédentes:

Ces autres livres de Granity pour faire des listes de best-sellers plus tôt cette année incluent “Epoca: The Tree Of Ecrof”, “Legacy And The Queen” et “The Wizenard: Training Camp” – la préquelle de ce best-seller.

Même en dehors du court, Bryant a connu un succès continu alors que sa passion pour l’enseignement des jeunes générations transparaissait dans ses œuvres. Depuis la mort de Bryant, son livre de 2018 «La mentalité de Mamba: comment je joue» a connu une nouvelle augmentation des ventes, car il figurait sur les meilleures listes d’Amazon pendant la majeure partie de l’année.

En temps de crise, il est facile de se souvenir de Bryant et de son approche pour relever des défis écrasants et le monde pourrait utiliser sa mentalité en ce moment.