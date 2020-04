la première victoire des Celtics en séries éliminatoires; Naissance de Don Barksdale

Ce jour-là en 1923, l’ancien attaquant du Celtic de Boston Don Barksdale est né à Oakland en Californie.

Il jouerait son ballon collégial à l’UCLA, devenant le premier All-American noir de l’histoire de la NCAA, et deviendrait le premier Afro-Américain à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1948 avant de passer à la NBA.

Après quelques courts séjours avec des clubs locaux, Barksdale serait signé par les Baltimore Bullets (non liés à la dernière équipe du même nom qui est maintenant les Washington Wizards) avant d’être échangé aux Celtics peu de temps après.

Le produit d’Oakland jouerait deux saisons avec Boston avant que des blessures à la cheville ne mettent fin à sa carrière de joueur et rapporterait en moyenne 9 points, 6,6 rebonds et 1,8 passes décisives avec l’équipe.

C’est également l’anniversaire de la toute première victoire des Celtics en playoffs, en 1948.

Il est tombé sur les Chicago Stags, aujourd’hui disparus, l’une des premières équipes de la NBA, et a vu Boston gagner le match 81-77 – mais perdre la série 2-1.

Trois victoires importantes sont également arrivées à Boston à cette date depuis la saison de leur dernier championnat en 2007-08.

La première a été une victoire de 107-97 contre les Spurs de San Antonio en 2011.

Le meneur Rajon Rondo a mené l’équipe avec 22 points et 14 passes, et Paul Pierce a contribué 21 points et 11 rebonds.

Kevin Garnett en a ajouté 20 et le centre de réserve Glen Davis a inscrit 16 points et 8 planches sur le banc.

Le deuxième était une victoire serrée de 117-116 contre l’Orlando Magic en 2017 qui a vu le meneur Isaiah Thomas marquer 35 points pour conserver son avance sur les Cavaliers de Cleveland au classement Est.

L’attaquant Jae Crowder a ajouté 18 points dans la victoire.

“Tout ce que nous pouvons obtenir, c’est ce que nous attendons avec impatience”, a déclaré Thomas à propos de Magic via l’Associated Press. «C’est une équipe différente. … Ils jouent beaucoup mieux depuis la pause des étoiles. »

Enfin, Boston a remporté une victoire de 110-99 sur les Raptors de Toronto aujourd’hui en 2018 après un gros match de Marcus Morris (il n’avait pas encore été Sr.).

Le produit du Kansas a marqué 25 points et 9 rebonds avant d’être éjecté dans les moments décroissants du concours.

L’attaquant Jayson Tatum a récolté 24 points, 6 planches et 4 passes et le gardien Terry Rozier a ajouté 21 points et 7 passes.

