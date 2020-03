La priorité absolue des Bears pendant l’intersaison est un plan de sauvegarde de Mitchell Trubisky

La saison dernière a été regrettable à Chicago. L’entraîneur-chef Matt Nagy n’a pas réussi à défendre son titre NFC North en partie grâce à une régression inquiétante du quart-arrière Mitchell Trubisky. Avec peu de soutien aérien constant et une offensive qui se classait au 29e rang de la ligue pour les points marqués et les verges gagnées, les Bears ont glissé de 12-4 à 8-8 et ont raté les séries éliminatoires pour la huitième fois au cours des neuf dernières années.

Résoudre ces problèmes ce printemps sera difficile. Chicago n’a pas de choix de première ronde grâce à son échange pour Khalil Mack en 2018, et son espace de plafond est limité pour faire des mouvements majeurs en libre agence.

Chicago Bears (8-8), séries éliminatoires manquées

Les Bears continuent de mener une défense de calibre de championnat, bien que quelques ajustements seront nécessaires pour transformer une unité parmi les 10 premiers en une équipe parmi les cinq premiers. Cela signifie que le directeur général Ryan Pace, résolu à soutenir Trubisky pour la saison 2020, devra concentrer son attention sur une infraction en difficulté qui a eu du mal à répondre aux attentes.

Stratège: Pace peut se contenter publiquement de rouler avec Trubisky, mais une surabondance de quart-arrière vétérans disponibles lui donnera l’opportunité de trouver un joueur qui peut pousser le jeune passeur dans le camp d’entraînement et / ou entrer dans l’alignement de départ s’il devait se sentir à nouveau déprimé. Philip Rivers, Jameis Winston et Marcus Mariota sont tous prêts pour le marché de l’agent libre cette intersaison. Andy Dalton et Cam Newton pourraient les rejoindre. Tous concurrenceraient la version 2019 de Trubisky pour les snaps.

Fin serrée: Trey Burton, signataire du prix de l’agent libre, a raté huit matchs en 2019 et a récolté plus de 37 passes en une seule saison une seule fois dans sa carrière. L’ancien choix de deuxième ronde Adam Shaheen n’a pas réussi à devenir un starter fiable. Jesper Horsted est un jeune talent intéressant, et Demetrius Harris ajoute de l’athlétisme et du blocage, mais aucun n’est prêt à porter la charge en haut du tableau des profondeurs. L’ajout d’un membre d’une classe d’agent libre solide donnerait aux ours une autre cible en confiance.

Garde offensive: Le starter de longue date Kyle Long s’éloigne du jeu à 31 ans. Option profondeur Ted Larsen est joueur autonome. Les Bears pourraient utiliser une aide supplémentaire à l’avant pour garder leur QB en position verticale et pour dégager des trous pour le dos de deuxième année David Montgomery.

Quoi Windy City Gridiron veut plus cette intersaison: La stabilité et la compétence au point QB placeraient cette équipe carrément dans la course éliminatoire. Manquant sur le choix Trubisky aurait pu faire reculer cette franchise encore plus, mais avec autant de QB décents disponibles cette intersaison, ils peuvent redresser le navire. Obtenir une bonne garde aiderait également à stabiliser le jeu de course. – Lester A. Wiltfong Jr.

Nous reviendrons sur les Bears après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.