La prochaine fois que je porterai un costume, c'est «à mes funérailles»

Il faut beaucoup de temps pour mettre Steven Adams dans un costume.

Mais Chris Paul offrant à ses coéquipiers Thunder des costumes Frere sur mesure est une occasion spéciale.

Dans le cadre d'un plan d'équipe coordonné pour porter les nouveaux costumes avant le match d'Oklahoma City mercredi soir, Adams a enfilé les nouveaux fils, associant son costume trois pièces bleu marine à une cravate cobalt, un bouton blanc croquant et des mocassins de couleur marron . Il rapprocha le look avec une casquette à chevrons.

Alors que les choix de mode de ses coéquipiers le jour du match laissent le walk-in ressembler davantage à une passerelle, Adams est généralement vu en sueurs et sandales. Son choix préféré de couvre-chefs, un chapeau de chasseur à imprimé camouflage flou avec des oreillettes.

Adams avait l'air pimpant, cela ne fait aucun doute. Mais si ce n'était pas toute l'équipe qui portait les nouveaux vêtements, Adams a dit à Royce Young d'ESPN qu'il n'aurait pas porté le costume.

"Il (Chris Paul) a dit:" Portez-le avec vous, c'est une affaire d'équipe "", a déclaré Adams. "Je me disais:" Ah (explétif), je dois le porter. "J'allais juste le raccrocher."

Mais quand Paul appelle et dit: «porte le costume», tu portes le costume.

La dernière fois que Adams se souvient avoir porté un costume, c'était à l'événement du Temple de la renommée d'Oklahoma de Russell Westbrook… en 2016.

"Je ne savais pas combien de temps il fallait pour mettre tout ça (explétif)", a-t-il déclaré. «C’est beaucoup plus long que je ne prends normalement. Je n'en ai pas tenu compte. J'étais juste comme, "Eh, (explétif) ceci, mec." "

«Beaucoup de boutons, beaucoup de petites choses étranges», a-t-il déclaré. "C'est un costume trois pièces, ce qui signifie plus de boutons. … Mais ce sont tous des trucs italiens pré-faits. »

En fait, il a dit à Maddie Lee de The Oklahoman, qu'il avait besoin d'aide pour assembler le look fini.

"Je ne savais même pas à quoi je ressemblais, mon pote", a déclaré Adams. «Je ne me suis pas regardé dans le miroir, j'ai dû demander aux valets de me nettoyer un peu. Mon col était décollé et tout. "

Juste parce qu'il s'est présenté pour "Suit Night", ne vous attendez pas à ce que le look devienne un incontournable de la garde-robe d'Adams. Lorsqu'on lui a demandé quand la prochaine fois qu'il se présenterait en costume serait, de manière typique, Adams a répondu «mes funérailles, mon pote».

