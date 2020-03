La prochaine génération a quelque chose à dire – The Athletic

Nous sommes très fiers du travail que nous accomplissons ici, au SPR, de semaine en semaine. Nous comprenons qu’il peut sembler que nous jetons simplement un coup d’œil rapide sur la page légendaire de LeagueFits et que nous distribuons des prises chaudes. Mais – et je suis sûr que vous serez choqué d’apprendre cela – un peu plus de recherches et de réflexions sur cette série que ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Donc, lorsque vous êtes fier de quelque chose et que vous prenez un soin décent à l’assembler, il devient instinctif de reculer devant la critique. Le comité a été très dédaigneux des plaintes de début de saison du commentariat sur un manque de diversité sur la liste. Les protestations contre le SPR à travers plus de pneus rechapés que le Parti démocrate ont d’abord été accueillies avec incrédulité dans ces régions. Après tout, le comité a été soumis à la visualisation (littéralement) des milliers de tenues horribles sur . chaque semaine. Bien sûr, nous pensions que personne dans les commentaires ou sur Twitter n’assumait cette tâche régulièrement. Par conséquent, comment quelqu’un pourrait-il …

.