La publicité mythique qui a immortalisé Allen Iverson

Depuis son temps en tant que joueur universitaire, Allen Iverson Il était un nom assez célèbre aux États-Unis et non seulement pour son talent démesuré, mais aussi pour ses problèmes hors piste et ses problèmes avec la justice. Cependant, cela n’a pas empêché Iverson d’être choisi avec le tirage au sort 1 par le Philadelphia 76ers, avec qui il a vécu les meilleurs moments de sa carrière.

En 1998, Iverson était déjà l’une des stars les plus en vue de la ligue et a été appelé à être l’un des porteurs de flambeau qui devait abandonner Michael Jordan le plus tôt possible. Pour laisser sa marque et être reconnu dans le monde entier, cette publicité de Reebok.

Dans cette annonce, qui a été diffusée dans tout le pays et dans diverses parties du monde, Iverson fait un tour avec le ballon qui a laissé de nombreux sans voix et qui a été le nouveau “défi” de la mode chez les jeunes, qui à l’époque convertissaient la base dans sa nouvelle référence. En saison de quarantaine et peu de basket-ball, il vaut la peine de revoir l’un des moments les plus marquants de l’un des joueurs les plus spectaculaires de l’histoire.

