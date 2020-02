La publicité passionnante que Nike a dédiée à Kobe Bryant

La marque qui s’est habillée historiquement Kobe Bryant pendant et après sa carrière NBA a été Nike. La société américaine et l’ancien joueur ont eu une relation très rentable pour eux deux et le jour du mémorial de la légende des Lakers et de leur fille Gianna, ils ont décidé de l’honorer en grand.

Dans une publicité qui dure un peu moins de deux minutes, avec une plaque noire qui accompagne toute la vidéo, Nike rappelle la vie et le travail de Kobe énumérant certains des plus grands succès du joueur, depuis sa création dans Lower Merion, les cinq anneaux, le 81 points pour Toronto, 60 contre Utah le jour de ses adieux et le coup franc avec le talon d’Achille cassé, entre autres exploits.

Ils ont également eu le temps de l’honorer en mentionnant son travail hors piste, en tant qu’entraîneur, oscarisé, père et mari. Un hommage à la hauteur de la légende qu’était Kobe Bean Bryant.

Mamba Forever.

(son activé) pic.twitter.com/B2LUIcpRCc

– Nike (@Nike) 24 février 2020

.