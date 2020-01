La punition Astros de MLB était extraordinaire et pas encore assez sévère

La Ligue majeure de baseball a infligé l’une des punitions les plus importantes de l’histoire du sport aux Astros de Houston pour avoir triché pendant leur saison de championnat en 2017. Le directeur Jeff Luhnow et le manager A.J. Hinch a été suspendu pour la saison 2020, tandis que l’équipe a été privée de quatre choix de repêchage et condamnée à une amende de 5 millions de dollars.

Cette discipline Astros a en quelque sorte réalisé les exploits opposés d’une portée sans précédent, mais pas suffisamment punitive.

Ce qui fait mal

La perte de choix de repêchage est énorme et causera probablement les dommages les plus durables de toutes les pénalités prévues par la Major League Baseball. Étant donné où les Astros choisiront probablement dans les versions 2020 et 2021 (à la fin du premier tour; il s’agit toujours d’une équipe très talentueuse sortant de trois années consécutives de 100 victoires), l’utilisation de l’outil d’évaluation de FanGraphs a ces choix – premier et deuxième -rounding dans les deux prochains projets – d’une valeur actuelle d’environ 25-30 millions de dollars.

La formation de Houston est remplie de talents locaux, notamment Alex Bregman, Carlos Correa et George Springer, qui ont été repêchés très tôt au premier tour lorsque les Astros chargeaient exprès. Mais des choix de premier tour plus tard, plus proches de l’endroit où les Astros choisiront probablement dans les deux prochains projets, ont été utilisés pour obtenir Justin Verlander (Daz Cameron) et Zack Greinke (J.B. Bukauskas, Seth Beer) dans les métiers. La perte de ces quatre choix élimine non seulement quatre prospects potentiels, mais limite également le pool total de bonus que l’équipe est autorisée à dépenser. Il s’agit d’une perte de développement importante.

Les gestionnaires et les directeurs généraux ne poussent pas sur les arbres

Luhnow et Hinch ont remporté les plus gros succès, car ils ont non seulement été suspendus sans salaire pour une saison par la MLB lundi, mais licenciés par la suite par le propriétaire des Astros, Jim Crane. Les deux ont signé des prolongations de contrat au cours de la saison 2018, un an après que l’équipe a remporté les World Series en sept matchs. Luhnow a été signé jusqu’en 2023, et Hinch jusqu’en 2022. Maintenant, ils doivent être remplacés, après que toutes les autres équipes auront rempli leurs postes vacants dans ces deux endroits pendant l’intersaison.

Hinch n’est que le troisième manager des 100 dernières années à être suspendu pour au moins une saison, rejoignant Leo Durocher (1947) et Pete Rose (1989), par Jayson Stark.

Pour les transgressions du scoutisme international et amateur des Braves en 2017, le directeur général John Coppolella a été banni à vie et l’équipe a perdu un choix de première ronde et a vu ses dépenses limitées en deux périodes de signature internationale. La combinaison et le volume de la perte de choix de repêchage, plus la suspension non seulement de l’Astros GM et de son manager, font de la punition de Houston la plus sévère du baseball depuis le scandale des Black Sox en 1919.

Hinch a été reconnu par MLB comme n’ayant pas participé au système de détournement de poubelle en 2017 ni à l’utilisation par les Astros de la salle de lecture vidéo pour relayer les signaux vers l’abri en 2018. Hinch, par MLB, est même allé jusqu’à ” signaler sa désapprobation du programme en endommageant physiquement le moniteur à deux reprises, nécessitant son remplacement. »Mais sa culpabilité est venue en connaissant les deux plans et en ne faisant rien pour l’arrêter.

En plus de la preuve préjudiciable à l’intégrité de cette enquête que les Astros ont triché pendant les séries éliminatoires qui se sont terminées avec leur championnat, le moment choisi est crucial. Au cours de la saison 2017, les Yankees se sont plaints auprès du bureau du commissaire que les Red Sox utilisaient illégalement du matériel électronique pour relayer les signes de leur salle de rediffusion vidéo à l’abri. La ligue a publié une note de service le 15 septembre de la même année confirmant la violation des Red Sox, accompagnée d’une amende non divulguée, et l’avertissement que «les 30 clubs ont été informés que les futures violations de ce type feront l’objet de sanctions plus sévères, notamment la perte possible de choix de tirant d’eau.

Les Astros, qui à ce stade avaient déjà mis en place leur propre système de vol de panneaux contre les règles du baseball, ont continué à utiliser le système lors des éliminatoires. Ce fut une violation directe après que MLB a déjà averti qu’ils allaient tourner cette voiture en ce moment si l’un de vous les enfants continuait.

Luhnow n’a pas été impliqué dans le stratagème de vol de signes, mais il a été constaté par le biais de l’enquête de MLB qu’il en avait connaissance, et son échec à essayer de l’arrêter était sa perte. Le commissaire Rob Manfred a également pris note du département des opérations de baseball «problématique» de Luhnow:

Mais si personne ne peut contester que le département des opérations de baseball de Luhnow est un leader de l’industrie dans ses analyses, il est très clair pour moi que la culture du département des opérations de baseball, se manifestant dans la façon dont ses employés sont traités, ses relations avec les autres clubs, et ses relations avec les médias et les parties prenantes externes, a été très problématique. À mon avis au moins, la culture insulaire du département des opérations de baseball – une culture qui valorisait et récompensait les résultats par rapport à d’autres considérations, combinée à un personnel d’individus souvent manquant de direction ou de surveillance suffisante, a conduit, au moins en partie, à l’incident de Brandon Taubman, la réponse certes inappropriée et inexacte du Club à cet incident et, enfin, à un environnement qui a permis à la conduite décrite dans le présent rapport de se produire.

Taubman, directeur général adjoint de Luhnow, a agressivement agressé un groupe de femmes reporters au club Astros concernant Roberto Osuna – qui a été acquis en tant qu’actif en détresse par Houston en 2018 alors qu’il a purgé une suspension de 75 matchs pour avoir violé la violence domestique de la ligue politique – tout en célébrant la victoire de l’ALCS sur les Yankees en octobre 2019.

Les Astros ont bousillé la réponse à l’incident, notamment en accusant la journaliste de Sports Illustrated, Stephanie Apstein, d’avoir fabriqué l’histoire. Les excuses de Luhnow ne sont arrivées que cinq jours plus tard, et lundi, il a poursuivi cette tendance avec une déclaration sans remords.

La déclaration de Luhnow a commencé par «J’accepte la responsabilité», puis a énuméré les façons dont il n’était pas responsable. Il était sûr de noter que le décodage vidéo des panneaux “a été exécuté par des employés de niveau inférieur travaillant avec l’entraîneur du banc”, ce qui nous amène à qui pourrait peut-être faire face à la sanction la plus lourde de toutes.

Alex Cora était l’entraîneur des bancs des Astros en 2017 et, selon l’enquête de la MLB, il avait arrangé un moniteur vidéo juste à l’extérieur de la pirogue des Astros, montrant l’alimentation de la caméra de terrain centrale. L’explication note en outre que le système de vol de signes des Astros était dirigé par les joueurs, Cora étant le seul membre du personnel d’entraîneurs impliqué dans le plan (avec certains employés de l’équipe dans la salle vidéo).

“Cora a participé aux deux plans et, par sa participation active, a implicitement toléré la conduite des joueurs”, a écrit Manfred.

Comme si la culpabilité directe dans les stratagèmes des Astros ne suffisait pas, Cora fait également l’objet d’une enquête actuelle de la MLB pour savoir si les Red Sox 2018 se livraient à un vol de panneaux électroniques non autorisé. Cora a remporté les World Series en tant que manager de Boston cette année-là.

La MLB n’a pas encore déterminé la peine de Cora, avec une enquête en cours, mais il prévoit d’être puni au moins autant que Hinch et Luhnow juste pour la seule implication de ses Astros. Cora est signé avec les Red Sox jusqu’en 2021, avec une option club pour 2022.

Et les joueurs?

Vous vous demandez peut-être si ce que les Astros ont fait était contraire aux règles du baseball, et si leur plan de vol de signes était dirigé par les joueurs, pourquoi aucun joueur n’a-t-il été suspendu ou même condamné à une amende pour ses transgressions?

Manfred pour sa part a correctement noté qu’il est de la responsabilité du directeur général et du directeur de terrain de s’assurer que les joueurs connaissent et respectent les règles, et c’est pourquoi Luhnow et Hinch ont pris la chute. De plus, bien que cela ne soit pas dit, les joueurs suspendus seraient confrontés à un rejet de la part du syndicat des joueurs, et à une bataille ouvrière imminente et à une convention collective qui expirera après la saison 2021, ce qui est probablement un combat supplémentaire que la MLB souhaite peu.

C’est aussi un cauchemar logistique.

«C’est difficile parce que pratiquement tous les joueurs des Astros avaient une certaine implication ou connaissance du stratagème, et je ne suis pas en mesure, d’après le dossier d’investigation, de déterminer avec un certain degré de certitude chaque joueur qui devrait être tenu responsable, ou son degré relatif de culpabilité », a écrit Manfred. “Ce n’est pas pratique étant donné le grand nombre de joueurs impliqués et le fait que beaucoup de ces joueurs jouent maintenant pour d’autres clubs.”

Gardez à l’esprit qu’il s’agissait d’une enquête approfondie, au cours de laquelle 68 personnes ont été interrogées et «des dizaines de milliers de courriels, de communications Slack, de messages texte, de clips vidéo et de photographies» ont été examinés. 23 des personnes interrogées étaient des joueurs actuels ou anciens d’Astros. On ne sait pas si une sorte d’immunité a été promise par MLB pour amener ces joueurs à parler, mais le fait que tant de personnes aient coopéré a certainement aidé l’enquête.

Tout va bien

La sanction finale contre les Astros a été une amende de 5 millions de dollars, ce qui est le plus important autorisé par la constitution de la Major League. Il s’agit également d’une baisse dans le seau pour une franchise évaluée (par Forbes) à 1,775 milliard de dollars en 2019, une augmentation de 161% par rapport au prix d’achat de 680 millions de dollars de Crane en 2011.

Même si l’amende était de 50 millions de dollars, les Astros ont fait bien plus que cela en raison de leurs trois prolongations de séries éliminatoires au cours des trois dernières années (ils ont également fait les World Series en 2019, mais n’ont remporté aucun de leurs quatre matchs à domicile).

Il n’y a pas de retour dans le temps et de dépouiller les Astros de leur titre des World Series. Les jeux ont eu lieu, les souvenirs existent et changer le passé ne fait rien. Le meilleur MLB peut espérer est d’empêcher que ce type de scandale ne se reproduise, et la façon de le faire est de faire pisser le pantalon d’un propriétaire quand il voit un coût réellement prohibitif.

Parce que si le coût du vol électronique des panneaux est de 5 millions de dollars, quatre choix de repêchage et des suspensions d’un an du directeur et du directeur général, je ne suis pas sûr que ce soit assez raide pour l’emporter sur tous les avantages de gagner une série mondiale.