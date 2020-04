La quarantaine insignifiante d’un joueur de la NBA en Chine

La CBA Chine Il continue de recruter des joueurs américains pour tenter d’élever le niveau de la compétition, mais le coronavirus reste totalement inchangé et menace d’empêcher la reprise de l’activité. Il y a quelques semaines, les organisateurs étaient optimistes et ont appelé tous les joueurs étrangers à revenir dès que possible car ils avaient l’intention de commencer début avril. Cependant, l’importation de caisses ne permet pas de s’entraîner et de penser à retourner en ligue avant mai. Antonio Blakeney Il avait déjà signé avec les Dragons du Jiangsu, mais après avoir subi des blessures graves il y a des mois, il est retourné aux États-Unis.

“J’ai passé quinze jours à jouer, à faire de l’exercice, à parler à ma famille et à m’ennuyer dans un hôtel”, a expliqué le joueur lui-même dans un reportage de TheUndefeated. A 23 ans, Blakeney est complètement impuissant dans un pays inconnu et sans savoir s’il pourra jouer dans le CBA ou la saison sera suspendue. C’est ce qui le pousse à repenser les choses et à chercher un logement en NBA, au moins, pour quitter la Chine sans pouvoir entrer dans une discipline sportive. “Je n’ai même pas pu quitter l’hôtel pour acheter de la nourriture, ils me l’apportent tous les jours. Ils ne m’ont pas non plus dit clairement s’il serait possible de jouer ou non, donc je ne sais pas ce que je peux faire”, a-t-il déclaré avec un certain désespoir.

Interrogé sur ses aspirations lors de son passage au CBA ChineL’ancien joueur des Bulls fait une réflexion intéressante. “J’ai aimé jouer ici parce que j’étais totalement concentré sur le basket-ball et je pense que je pourrais m’améliorer beaucoup dans cette ligue. Je me sentirais très mal si je passais par là et ensuite la compétition ne reprend pas, mais ces choses sont hors de mon contrôle. J’ai peur de ce que le virus peut faire aux États-Unis “, reconnaît un homme qui a de grands espoirs pour lui-même. “Je crois en mes chances, mais si la compétition était annulée, ce serait un coup très dur”, a-t-il déclaré.

