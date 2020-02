La réaction à la mi-temps du Super Bowl en dit plus sur les plaignants que sur les interprètes

Le dimanche du Super Bowl, une nation d’enfants doux et innocents s’est réunie autour de leur télévision pour célébrer la saine tradition des hommes adultes risquant des lésions cérébrales permanentes au nom du sport. Ce qui aurait dû être une soirée respectable de violence familiale a rapidement été gâché par quelque chose d’aussi grossier et dégoûtant qui a infligé des dommages irréparables aux téléspectateurs les plus jeunes et les plus vulnérables du jeu:

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Ouvrez votre boîte à bijoux et prenez un collier car il est temps de saisir des perles.

Peu de temps après que Shakira et Jennifer Lopez soient montées sur scène dimanche, un déluge prévisible d’indignation en ligne sur la façon dont deux stars de la pop qui chantaient et dansaient dans des costumes flashy pendant 49 ans combinés ont été soudainement jugées trop risquées pour la télévision.

Le chroniqueur floridien Gil Smart a qualifié le spectacle de la mi-temps d’obscène car il mettait en vedette deux femmes célèbres qui tournaient rythmiquement sur la musique – un acte communément appelé «danse» – dans un affichage rebutant qui était tout à fait trop inapproprié pour le jeune enfant de l’écrivain.

“Nous avons laissé mon fils de 9 ans rester et regarder, pensant – hé, c’est le Super Bowl, tant que nous ne parlons pas d’un autre dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson”, à quel point cela peut-il être grave?

Moins d’un tiers du chemin à travers ma femme a commencé à dire: «Ummmm …»

Appelez cela une programmation éducative, je suppose.

La conclusion naturelle ici est que deux femmes adultes exécutant leurs succès en signe d’assentiment à leur succès et à leurs cultures respectives sont non seulement un péché, mais beaucoup plus nocives pour les enfants que de regarder des hommes pratiquer un sport intrinsèquement violent. Les joueurs de football se détruisant sur un terrain sont une vision appropriée pour un enfant car au moins leurs corps sont recouverts de tissu, contrairement à deux femmes adultes qui se reproduisent dans des clips et des récompenses depuis des décennies.

Compte tenu de son histoire, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl a longtemps fait attention aux acheteurs. Si vous êtes le genre de personne susceptible d’être offensée par une quelconque manifestation de la sexualité humaine, à ce stade, c’est à vous de ne pas regarder. Mis à part le moment Jackson susmentionné, il y a seulement un an, Adam Levine a joué presque la totalité de son spectacle sans chemise – ce qui est intrinsèquement plus sexuel que tout ce que Shakira et Lopez ont fait à Miami dimanche. Pourtant, Smart va jusqu’à suggérer que les futurs Super Bowls soient accompagnés d’un avertissement au cas où la vue du corps d’une femme serait plus que ce que les téléspectateurs peuvent gérer:

“Mais si le Super Bowl va être présenté comme un divertissement familial, ou du moins pas commercialisé comme un divertissement pour adultes, peut-être que la NFL a une obligation d’avertir les gens avec des enfants que ce qu’ils sont sur le point de voir peut déranger certains téléspectateurs. “

En revoyant le spectacle de la mi-temps, je ne suis toujours pas parvenu à trouver quoi que ce soit qui puisse être considéré comme “bouleversant pour certains téléspectateurs” en dehors du même style de performance pour lequel Shakira et Lopez sont connus depuis longtemps. Les programmes sportifs et d’actualités sont naturellement exemptés des directives parentales en matière de télévision en raison de leur nature imprévisible, mais jouons à ce jeu pendant une seconde et évaluons ce que devrait être le football.

Pour obtenir un classement G, une émission doit avoir «peu ou pas de violence». Le football lui-même ne passe pas le test de la violence, nous devons donc utiliser par défaut TV-PG – qui stipule:

«Les parents peuvent trouver du matériel inadapté aux jeunes enfants. Contient un ou plusieurs des éléments suivants: violence modérée, certaines situations sexuelles, langage grossier peu fréquent et certains dialogues suggestifs. »

Bien qu’il n’y ait rien de répréhensible à mes yeux, si quelqu’un d’autre veut mettre son enfant à l’abri au point de déclencher sa répression en tant qu’adultes et peut-être avoir bien plus de problèmes que les enfants élevés avec une meilleure compréhension du fonctionnement du monde, qu’il en soit ainsi . Et étant donné que c’est un sport où les joueurs sont régulièrement mutilés et blessés à la télévision en direct, les parents qui regardent avec de jeunes enfants devraient déjà être prêts à tourner la chaîne ou à les retirer de la salle en cas de situation grave. Pourquoi les attentes ne devraient-elles pas être les mêmes pour le spectacle de la mi-temps?

Il vaut la peine de mentionner que Shakira et Lopez étaient sans doute les parties les plus inspirantes de ce putain de Super Bowl. Deux femmes à succès dans la quarantaine et la cinquantaine célèbrent leur corps, leurs talents et leurs cultures, ainsi que leur féminité. C’est exactement le genre de choses que nous devons voir aux enfants lorsque nous leur apprenons à se valoriser et à valoriser les autres.

«Et pour moi, c’est le plus gros problème ici. J. Lo et Shakira secouant leurs extrémités arrière respectives? On s’en fout? C’est ce qu’ils font, ça ne m’intéresse pas, et en général j’utilise le spectacle de la mi-temps comme une chance de me frapper la tête et de voir ce qu’il reste. »

Tout ne doit pas plaire à tous. Cela dit, si vous voulez pointer du doigt Shakira et Lopez parce qu’ils sont trop «inappropriés» pour les enfants tout en regardant un événement sportif que même les adultes devraient aborder avec prudence, commencez peut-être par assumer la responsabilité parentale et pointez ce doigt sur vous-même.