La réaction d’un Pau Gasol “brisé”

Le pivot espagnol Pau Gasol a été “brisé” après avoir connu la mort ce dimanche de son “grand frère” Kobe Bryant après un accident d’hélicoptère.

26/01/2020 à 22:18

CET

“Bien plus que brisé … Mon frère aîné. Je ne peux pas, je ne peux pas le croire.”, il vient d’écrire en anglais sur son profil officiel de ‘Twitter’ un Pau Gasol qui a partagé une grande amitié avec Bryant depuis son arrivée chez les Lakers en février 2008.

Le pivot de Sant Boi et l’escorte stellaire formaient un grand couple Au cours des six années où ils ont partagé des costumes et qui ont aidé la franchise Angelina à ajouter leurs deux dernières bagues de champion des saisons 2008-2009 et 2009-2010.

Au-delà dévasté … mon grand frère … je ne peux pas, je ne peux pas y croire

– Pau Gasol (@paugasol) 26 janvier 2020

