La reconstruction attendue depuis longtemps par les Pistons est enfin là

Avant même qu’elle ne commence, l’ère Blake Griffin à Détroit avait besoin de plus de chance pour réussir qu’une transaction de modification de franchise de cette ampleur ne devrait jamais nécessiter. Ce n’est pas la même chose que de dire qu’il était condamné depuis le début, mais la santé, le développement interne et la capacité de résoudre les problèmes potentiels liés à l’ajustement étaient toutes des variables qui devaient tomber en faveur de Détroit s’ils voulaient plus de deux matchs éliminatoires à domicile chaque année.

Au moment de l’échange, la vision de Détroit n’était pas imaginative; les nobles objectifs ont été remplacés par un prétendu optimisme, le cri de ralliement «s’il vous plaît applaudir» d’un contenu de franchise avec s’installer dans des années de médiocrité sans but. Griffin était un tirage intrigant et a fait une équipe All-NBA l’année dernière, mais son impact décroissant sur la victoire n’a plus validé un contrat max – d’où le souhait des Clippers de l’échanger.

Voici ce que j’ai écrit à propos des Pistons à l’époque: «On ne sait pas à quel point cette équipe peut être bonne, et si Drummond continue de faire des progrès, ce sera un match désagréable plus de nuits qu’autrement. Mais être enfermé dans la moitié arrière d’une très bonne carrière de joueur, en lui payant plus d’argent qu’il n’en vaut, se sent un peu déprimant. »

Cette prédiction était prémonitoire mais aussi sûre. Depuis le premier match de Griffin avec les Pistons le 1er février 2018, ils ont gagné * chèques bloc-notes * zéro matchs éliminatoires. Leur défense quand il a partagé la parole avec André Drummond s’est détériorée et est impossible dans le cadre des séries éliminatoires que nous ne verrons probablement jamais. Aujourd’hui, à 13-24 ans, entre huit têtes de série et le pire record de la ligue – Griffin devait encore 75,8 millions de dollars au cours des deux prochaines années – le propriétaire des Pistons, Tom Gores, a enfin réussi à se rapprocher du bouton d’éjection.

Blake a 30 ans mais peut être une marchandise endommagée. Drummond est un ami du commerce. Derrick Rose est leur meilleur joueur. Il n’y a pas de feuille de route pour la lutte perpétuelle, mais où les Pistons vont à partir d’ici est clair et aussi longtemps attendu qu’il est difficile à exécuter. Déplacer Griffin à ce stade n’est peut-être pas possible, mais même si aucune équipe n’est suffisamment désespérée pour prendre ce contrat, il est toujours logique que les Pistons prennent un recul spectaculaire et opèrent comme toutes les autres équipes intelligentes des petits marchés.

L’espace Cap n’est plus réservé au droit de surpayer les Jon Leuer du monde en libre agence. Au lieu de cela, conservez-le et développez le projet. En partie, les Pistons sont là où ils sont parce qu’ils ont chuté sur quelques choix récents – Stanley Johnson (huitième au total), Henry Ellenson (17e) – n’ont pas réussi à en maximiser un autre (Luke Kennard une place devant Donovan Mitchell) et, à partir d’un précédent régime, miné Khris Middleton et Spencer Dinwiddie seulement pour y renoncer trop tôt.

Mais l’apparence d’un noyau composé de pièces de 24 ans et moins commence à prendre forme, en intrigue sinon en production réelle. Bruce Brown est un bouledogue. Christian Wood – qui, physiquement, ressemblait au double d’Anthony Davis lors d’une récente défaite au Staples Center – commence à atteindre les zones les plus salivantes de son potentiel. Kennard peut être plus que utile dans n’importe quelle infraction moderne.

Svi Mykhailiuk tire à 45 pour cent sur des prises et tirs à trois. En tant que plus jeune joueur actuellement employé par une équipe de la NBA, Sekou Doumbouya possède le type de corps qui, au minimum, peut éventuellement débloquer des alignements défensifs polyvalents et polyvalents. Il a gardé Kawhi Leonard et LeBron James lors de deux de ses trois premiers départs en carrière, et déborde de potentiel aux deux extrémités.

Zéro membre du mouvement des jeunes de Détroit peut jouer dans un match des étoiles ou justifier des mouvements de personnel qui les traitent comme le centre d’un système offensif acceptable. Cela fait de l’effondrement un exercice terrifiant, un que les Orlando Magic, Hornets et Cleveland Cavaliers endurent actuellement à leur propre rythme.

Mais quelques transactions intelligentes mélangées à des attentes mesurées et à une attention particulière portée au développement des joueurs peuvent accélérer le processus. Cela signifie que le reste de la liste de Detroit a du sens ailleurs, y compris Drummond. Force monstrueuse lors de sa meilleure journée, le joueur de 26 ans a laissé des illusions de grandeur infecter la domination physique qui lui valait autrefois de collecter une option de joueur de 28 millions de dollars pour la saison 2020-21.

“Qui veut Drummond?” Est une question sans importance lorsqu’il est placé devant “Qui se séparera d’un atout pour l’obtenir?” L’agence gratuite est juste au coin de la rue, et avec elle vient un engagement lourd pour un talent alléchant. Tous les choix de première ronde devraient être les bienvenus, qu’ils proviennent des Atlanta Hawks, des San Antonio Spurs, des Charlotte Hornets, des Dallas Mavericks, des Houston Rockets, des Boston Celtics ou de tout autre prétendant imaginable qui veut flairer.

Plusieurs équipes répertoriées ci-dessus sont un tronçon, et pour ceux qui souhaitent un aperçu plus détaillé des raisons pour lesquelles Drummond est peu susceptible de rapporter un retour considérable dans une transaction, j’ai écrit à son sujet il y a quelques mois. Mais les Pistons ont d’autres puces à balancer. Rose est encore plus pertinente dans le cadre des séries éliminatoires, qui, avec 15 millions de dollars jusqu’à la fin de la saison prochaine, a été la chose la plus proche de Detroit pour un point brillant.

Detroit grimpe du dernier au premier rang offensif avec Rose sur le terrain, exécutant des tonnes de pick-and-roll et catalysant leur jeu de transition avec des aperçus fréquents du spécimen athlétique qu’il était.

Plusieurs prétendants ont besoin exactement de ce qu’il donne à Détroit, qui est un nombre par minute qui rivalise avec sa saison MVP. (La semaine dernière, les Golden State Warriors ont habituellement piégé Rose à 30 pieds du panier comme s’il était James Harden.) Mais il sera intéressant de voir comment l’énergie défensive léthargique, les tirs à trois points rares et son incapacité physique à jouer de manière significative plus de minutes en séries éliminatoires tempéreront l’intérêt.

Si des équipes envisagent d’hypothéquer des parties de leur propre avenir pour l’obtenir, les Philadelphia 76ers le sont. Aucune équipe ayant des aspirations au championnat n’est plus désespérée pour quelqu’un qui peut jouer en descente, organiser une possession offensive, marquer dans la peinture, tirer des fautes et tailler des défenses en sortant d’un écran élevé. Un pick-and-roll Rose-Embiid (ou Rose-Horford, Rose-Simmons) avec trois tireurs espaçant le sol est une solution très efficace aux problèmes offensifs de Philly. Il créerait des plans qu’ils ne peuvent pas toujours fabriquer sur le demi-terrain.

Les deux impressions statistiques que Rose a sur les pistons sont pertinentes pour la conversation:

1) Il aide 2,65 coups de coin pour 100 possessions, ce qui mène la NBA et est plus élevé que tous les joueurs depuis LeBron James en moyenne 2,9 pendant la saison 2016-17.

2) Les Pistons font plus de trois coups de coin assistés pour 100 possessions (4.21) que n’importe quelle équipe au cours des 20 dernières années – et peut-être l’histoire de la ligue, mais je ne trouve pas de statistiques qui remontent aussi loin.

Philadelphie est au 22e rang dans le coin trois, mais au deuxième rang dans la précision à trois points, selon Cleaning the Glass. Si vous êtes Détroit, l’argument pour garder Rose au moins jusqu’à la fin de la saison prochaine est qu’il peut mener une infraction crédible sans la reprendre – une distinction importante pour une liste qui serait pleine de jeunes talents impressionnables. Mais si les Sixers mettent, disent Matisse Thybulle – ou Zaire Smith et leur prochain premier disponible – sur la table, Détroit devrait immédiatement se séparer. Les Lakers de Los Angeles renonceraient-ils à Kyle Kuzma? Peut-être que les Milwaukee Bucks veulent un fac-similé moins cher de Malcolm Brogdon avant de se diriger vers les séries éliminatoires, et offrent le choix de première ronde de l’Indiana plus D.J. Wilson?

Presque tout le monde représente un remplisseur de salaire – Tony Snell, Thon Maker, Markieff Morris, Reggie Jackson – dans n’importe quelle affaire, mais les candidats et les équipes qui souhaitent améliorer immédiatement ce qu’ils ont déjà pourraient manifester un intérêt modéré pour Langston Galloway, qui est armé de l’un des plus rapides coups de feu dans l’univers et un contrat expirant de 7,3 millions de dollars.

Le changement est inévitable et les Pistons ont finalement atteint le point de leur cycle de vie où ils ne peuvent plus l’éviter. Il ne sera pas facile de sortir de la loterie obscure, en particulier dans un marché à peine intéressé lorsque l’équipe est compétitive. Mais embrasser une nouvelle ère est la seule voie à suivre. Plus ils essaieront d’y arriver cette saison, meilleur sera leur avenir.