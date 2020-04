La reconstruction inhabituelle de l’argent des Bengals dépend d’AJ. vert

Les Bengals pourraient enfin changer leurs manières avares après avoir distribué près de 150 millions de dollars en contrats d’agent libre ce printemps. D.J. Reader, Vonn Bell et Trae Waynes ont chacun signé avec Cincinnati dans l’espoir de stimuler le changement pour l’une des franchises les plus mordues de la ligue.

Ces joueurs aideront tous du côté défensif du ballon, mais le mouvement qui pourrait rapporter le plus gros dividende pourrait être la re-signature d’un joueur de 31 ans qui n’a joué aucun match en 2019. Et cela fait Sens parfait.

Cincinnati a conservé sept fois Pro Bowler A.J. Green avec l’étiquette de franchise, prolongeant son mandat dans les rayures de tigre pour au moins un an de plus à environ 17,8 millions de dollars. Personne sur la liste des Bengals ne coûtera plus cher par rapport au plafond salarial que Green cet automne.

Alors que la période d’agence libre de 2020 était basée sur la mise à niveau de la défense, Cincinnati a envoyé un message sur la façon dont elle pouvait reconstruire son infraction. Alors que Joe Burrow, premier choix au classement général, devrait prendre les rênes, Green est une arme qui pourrait aider à faire de Burrow un véritable quart-arrière de franchise.

Le vert est un baume qui apaise le quart-arrière tremblant

Les Bengals savent que 2020 ne sera pas une année facile pour Burrow. Le vainqueur en titre de Heisman devra passer de la meilleure équipe de football universitaire à l’équipe la moins performante de la NFL. Sa courbe d’apprentissage sera aussi abrupte que n’importe quelle autre recrue de la ligue.

Garder le vert autour aide. Si une saison complète de repos et de réadaptation lui a permis de retrouver sa forme 2016-2017, il rejoindra ses pairs comme Julio Jones et DeAndre Hopkins au sommet de la liste des meneurs de jeu les plus fiables de la ligue. Même à 90% de son apogée, il serait le WR1 clair dans un corps récepteur qui comprend également Tyler Boyd, John Ross et Auden Tate.

C’est le genre de composition sur mesure pour faciliter la transition d’un jeune quart-arrière vers la NFL.

Il y a beaucoup de préoccupations qui viennent avec un futur joueur de 32 ans qui n’a disputé que neuf matchs au cours de ses deux dernières saisons. Un coup d’œil rapide à ce qu’il apporte à la gamme quand il est en bonne santé, cependant, fait de lui un risque valable. Voici comment Andy Dalton s’est comporté lorsqu’il a composé le numéro vert de Greenfield par rapport à toutes les fois où il ne l’a pas fait au cours des cinq dernières années.

Andy Dalton ciblage UN J. vert, 2015-19: Note de passage de 99,5, 8,9 verges / tentative, 14,6 verges / capture, taux de 6,2% TD

Andy Dalton cibler quelqu’un d’autre, 2015-19: 86,7 passant. 6,8 yards / tentative. 10,9 yards / prise, taux de 4,1% TD

Les 452 cibles de Green au cours des cinq dernières saisons sont près de 100 de plus que le prochain Bengal le plus proche (Boyd, avec 369), même s’il a raté 29 matchs en raison d’une blessure au cours de cette période. Il était en moyenne plus de neuf cibles par match en tant que pro alors qu’il était constamment n ° 1 sur la liste des tâches des adversaires le dimanche. Malgré cela, il a quand même réussi à transformer plus de 80% de ses réceptions en premiers essais en 2018.

En 2020, il passera de l’option de renflouement de Dalton à celle de Burrow, à moins d’un changement de plans surprenant.

Green donnera au passeur débutant une autre option haut de gamme après avoir joué avec une poignée d’entre eux au LSU – des choix de repêchage au début du tour (en 2020 et au-delà) comme Justin Jefferson, Ja’Marr Chase, Thaddeus Moss et Clyde Edwards-Helaire. Le 6’4 Green combine les meilleurs traits de gars comme Chase, Jefferson et Moss. C’est une grande cible qui peut toujours s’ouvrir pour des jeux profonds ou des mains fiables au-delà de la ligne de mêlée. C’est une victoire pour Burrow, dont le voyage depuis le portail de transfert jusqu’au trophée Heisman était basé sur un jeu de passes de grande envergure.

Tout en ayant des joueurs comme Boyd, un Ross qui, espérons-le, en bonne santé et Tate aiderait à accueillir Burrow dans la ligue, aucun ne peut reproduire le mélange de taille et de vitesse que Green utilise pour créer des fenêtres d’opportunité. Depuis 2015, sa distance cible moyenne en aval, par SIS, a été à 12,6 mètres en bonne santé après la ligne de mêlée. Cela ne fait que menacer profondément Ross (15,1) pour les recruteurs réguliers de Dalton au cours des cinq dernières années. Et tandis que Ross a perdu près de 19% de ses objectifs, le taux de baisse de Green n’est que de 5,6%.

Green peut aussi améliorer son casting de soutien

Non seulement Green donne à Burrow une cible de 6’4, lancez-le-je-vais-en-prendre soin qui peut le faire:

Mais sa capacité à confondre les meilleurs cornerbacks crée une marée montante qui soulève le jeu de passes de Cincinnati. Jetons un coup d’œil à ce qu’il a apporté à la table lors des neuf matchs qu’il a disputés en 2018.

Avec Green dans l’alignement, Boyd a fait ses débuts en tant que receveur de 1000 verges à sa troisième saison en championnat. Ses chiffres des deux dernières saisons suggèrent que Boyd est un grand joueur quand il joue aux côtés de Green … et juste OK quand il n’est pas:

Tyler Boyd en jouant avec UN J. vert (9 matchs): 74 cibles, 55 captures, 717 yards, 79,7 yards par match, 13,0 yards / capture, 5 TDs, 74,3% de taux de capture

Tyler Boyd jouant sans pour autant UN J. Green (21 matchs): 182 cibles, 111 captures, 1357 yards, 64,6 yards / match, 12,2 yards / catch, 7 TDs, 61% de taux de capture

Boyd avait également 9,7 mètres par cible aux côtés de Green au cours des deux dernières années, ce qui se classerait au 16e rang – à égalité avec Amari Cooper – parmi les joueurs qualifiés de la NFL. Son chiffre de 7,5 YPT qu’il a affiché sans Green se classe 82e.

Le retour de l’élargisseur supérieur de l’équipe poussera Ross et Tate dans le tableau des profondeurs, mais devrait également être une aubaine pour chacun. Ross reste un talent mercuriel dont les deux premières saisons l’ont peint comme un buste de première ronde. En 2019, il a utilisé sa vitesse en route vers un record de carrière de 506 verges (sur seulement 28 attrapés) en seulement huit matchs. Aux côtés de Green, il aura une chance de prospérer en étirant le terrain pour Burrow.

Tate était un meneur de jeu utile, quoique irrégulier, pour une équipe de 2-14 la saison dernière. Le receveur 6’5 peut échapper à une seule couverture dans le champ arrière et s’élever pour saisir le ballon à son point le plus élevé – une fenêtre que Burrow a prouvé qu’il pouvait frapper à maintes reprises lors de la saison de championnat national de l’année dernière. Avec Green, Boyd et Ross consommant de l’attention, Tate devrait avoir de nombreuses opportunités d’être la soupape de sécurité de Burrow en 2020.

Ce sont toutes de très bonnes nouvelles pour l’entraîneur-chef de deuxième année Zac Taylor. Sans surprise, ses débuts à Cincinnati, sans Green et vacillant entre Dalton et Ryan Finley au poste de quart, se sont mal passés. Les Bengals se sont classés au 29e rang de la ligue en matière d’efficacité de passage la saison dernière.

Le retour d’un récepteur Pro Bowl en bonne santé et d’un quart-arrière sortant de l’une des plus grandes saisons du football universitaire peut changer cela. Le vert n’est peut-être pas la réponse à tous les problèmes de Burrow, mais il peut être la feuille de triche qui aide le débutant à passer chaque test que la ligue lui lance. Après tout, c’est pourquoi les Bengals font de Green leur joueur le mieux payé.