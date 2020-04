la recrue Allen Iverson perd 50 points sur Cavaliers

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition nous ramène à 1997 quand une recrue Allen Iverson a annoncé son arrivée sur la scène et a fait savoir à tout le monde qu’il allait être une star dans cette ligue. Les Sixers ont traversé une saison difficile alors qu’ils poursuivaient leur reconstruction, donc les séries éliminatoires n’étaient pas une option, mais ils savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial dans la garde de 6 pieds de Georgetown.

12 avril 1997

Les Sixers étaient à Cleveland pour affronter les Cavaliers et ils sont entrés dans le match avec un dossier de 21-56. Ils ne faisaient que jouer le calendrier alors que les Cavs étaient encore en train de se battre pour une place en séries éliminatoires. Donc, dans ce cas, Iverson est allé travailler.

La recrue a perdu 50 points sur 17 tirs avec 32 tirs avec cinq rebonds, six passes décisives et deux interceptions, mais Philadelphie est tombée aux mains des Cavs cette nuit 125-118 sur la route. La lumière d’Iverson a manifestement brillé et il a annoncé à tout le monde qu’il était là et qu’il était là pour rester.

Iverson allait remporter le titre de recrue de l’année après que les Sixers aient terminé la saison 22-60. Il a récolté en moyenne 23,5 points, 7,5 passes décisives et 4,1 rebonds en tant que recrue, ce qui allait mettre en place une carrière au Temple de la renommée.

