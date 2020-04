La recrue des Celtics Carsen Edwards ne se laisse pas décourager par les défis de la première année

Le gardien recrue des Boston Celtics, Carsen Edwards, n’a probablement pas eu le niveau de succès qu’il espérait lors de sa première saison en NBA, mais cela ne le dissuade pas non plus.

«Je comprends que c’est un processus pour moi», a commencé le produit Purdue dans une vidéo récente réalisée pour l’équipe. “Je dois juste m’inquiéter de ce que je peux contrôler.”

Les recrues ont tendance à avoir du mal à faire face à la vitesse hyper-efficace et rapide de l’Association, et la transition pour l’ancien chaudronnier a été un peu cahoteuse à cet égard.

Tirer 30,9% de la profondeur et seulement 32,9% au total ne peut pas être agréable pour un tireur collégial à 3 points de carrière de 36,8% qui a normalement connecté 41,2% de ses buts sur le terrain au niveau de la NCAA.

Mais Edwards est prêt à continuer à travailler, sachant que seul un effort soutenu le mènera là où il veut être. “Pour moi personnellement, cela a été un peu plus difficile comme maintenant que je suis arrivé à ce niveau”, a-t-il observé.

“Quiconque me connaît sait à quel point je suis compétitif et c’est une des raisons pour lesquelles j’aime le jeu – c’est de pouvoir aller contre les gens”, a proposé le gardien de première année. «Je continue d’apprendre de cette expérience et continue d’essayer de rester prêt.»

Edwards a commencé à prendre un virage juste avant que la pandémie de coronavirus ne mette la saison NBA 2019-2020 sur glace, son tir ayant de nouveau tendance après une rude décembre et janvier. Mais au lieu de le laisser l’atteindre, le natif du Texas voit plutôt une opportunité.

«Mon objectif principal est simplement de continuer à avancer. comprenez que vous pouvez le faire – vous êtes ici pour une raison; gardez votre confiance et vous devriez continuer à travailler.

Edwards a peut-être temporairement égaré sa touche de tir, mais il n’a pas tort au sujet de la composante de confiance.

Il est sur la liste des Celtics pour une raison, et s’il continue de travailler, le jeu finira par ralentir suffisamment pour qu’il trouve le fond du filet comme il le faisait habituellement.

