La recrue des Sixers Marial Shayok classée meilleure joueuse de la G League

Alors que la saison NBA est actuellement suspendue en raison de COVID-19 avec l’espoir de revenir à la mi-juin, la saison de la Ligue G sera probablement tout simplement annulée. Dans ce cas, il est temps de récapituler la saison et tout le monde publie sa propre liste de classement des joueurs.

Notre site partenaire, Rookie Wire, a établi son propre classement des 30 meilleurs joueurs de la saison de la Ligue G et le joueur qui occupe la première place est la recrue des Philadelphia 76ers Marial Shayok. Le 54e choix du repêchage de 2019 a passé la majeure partie de sa saison avec les Delaware Blue Coats et il a reçu des éloges pour son travail.

Cody Taylor de Rookie Wire a écrit:

Shayok a remporté la première place après une remarquable campagne de recrue en G League. La recrue bidirectionnelle des 76ers a récolté en moyenne 23 points, 5,8 rebonds et 3,8 passes décisives en 35 matchs. Il a tiré 45,4% du terrain et s’est imposé comme peut-être le meilleur buteur de la ligue, terminant deuxième au total des points. Il a finalement obtenu les meilleurs honneurs après avoir travaillé plus que Johnson, Motley et Mason.

Les joueurs mentionnés à la fin sont B.J. Johnson, Johnathon Motley et Frank Mason. Quoi qu’il en soit, Shayok s’est façonné une saison formidable pour les Blue Coats, même en remportant le titre de Joueur de la semaine en novembre.

Shayok a obtenu deux matchs d’expérience NBA à son actif, marquant trois points et tirant 1-en-3 de profondeur avec les Sixers.

