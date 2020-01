La recrue des Sixers Matisse Thybulle s’est assurée d’obtenir des biscuits pour l’équipe

La vie dans la NBA peut être difficile pour une recrue alors que les jeunes entrent et apprennent leur chemin dans la ligue et grandissent en tant que joueur et homme. Cela devient encore plus difficile quand vous gâchez la commande de nourriture de l’équipe pour un road trip.

C’est ce qui est arrivé à la recrue des Philadelphia 76ers Matisse Thybulle qui avait été torréfiée avant le précédent road trip de l’équipe par Tobias Harris pour ne pas avoir correctement reçu l’ordre de Popeye. Harris était contrarié de ne pas avoir obtenu de biscuits ou de frites de Popeye’s.

Cette fois-ci, la recrue s’est assurée d’obtenir des biscuits pour Harris, puis certains. Il a dit au vétéran Kyle O’Quinn qu’il avait obtenu 50 biscuits pour tout le monde.

Les Sixers entament un road trip de quatre matchs avec leur première visite jeudi aux Hawks d’Atlanta. Cela pourrait être un jeu de piège alors qu’ils remportent deux victoires très émouvantes à domicile et qu’ils visitent ensuite les Celtics de Boston, le Miami Heat et les Milwaukee Bucks. Ils devront garder leur concentration et leur niveau d’énergie pour décrocher une victoire qu’ils devraient obtenir.

Peut-être que Thybulle ayant fait sa commande cette fois-ci les aidera à cet égard.

.