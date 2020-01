La recrue des Sixers Matisse Thybulle snobée du Rising Stars Challenge

Alors que les Philadelphia 76ers enverront Joel Embiid et Ben Simmons à Chicago pour le match des étoiles le 16 février, et cela était prévu, ils espéraient également envoyer l’un de leurs jeunes espoirs à Chicago également. Mais ce ne sera pas le cas.

La recrue Matisse Thybulle n’a pas été sélectionnée pour le Rising Stars Challenge par les entraîneurs adjoints de la ligue. Il a été sélectionné 20e au classement général lors du repêchage de juin et il a continué à faire de grands progrès avec les Sixers, mais ce fait et son manque de production offensive peuvent entraver un gars comme lui dans ce processus.

La recrue affiche une moyenne modeste de 4,9 points et 1,6 rebonds, mais a réussi une défense d’élite et il a continué à avancer offensivement. Son pourcentage de 3 points de 38,6% lui a permis de devenir l’un des meilleurs joueurs 3 et D de la NBA, mais la défense ne fait pas entrer les joueurs dans les festivités All-Star. Un joueur doit avoir de grandes nuits de score et cela crée un mauvais précédent pour la ligue.

Il peut être difficile pour une recrue dans sa position de faire le Rising Stars Challenge en raison de sa sélection dans les années 20 au repêchage et parce qu’il n’est pas un joueur offensif. Normalement, un joueur doit montrer qu’il peut mettre le ballon dans le panier et avoir un jeu de haut vol plutôt que de se concentrer sur la défense.

“Il est plus difficile de lever la main quand on n’a pas 20 ans tous les soirs”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown mardi. «Je pense que les gens reconnaissent quelque chose de ce genre d’élite. Ce n’est peut-être pas aussi évident si vous n’êtes pas en train de poivrer une feuille de match avec des points, mais quand vous voyez certaines des choses qu’il fait sur la défensive, c’est époustouflant. C’est assez visible. “

Thybulle a totalisé 64 interceptions et 34 blocs jusqu’à présent dans sa saison recrue. Les vols sont en tête parmi les recrues par une large marge et les blocs sont cinquième parmi les recrues. La statistique la plus impressionnante? Il est 17e en minutes jouées. Il méritait d’être un participant, mais cela ne s’est pas passé ainsi pour la perspective de quitter Washington.

.