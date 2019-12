La recrue Eric Paschall quitte le match contre les pélicans avec une blessure au genou droit

Les blessures ont sévi tout au long de la saison des Golden State Warriors, et cela ne s'est pas encore arrêté, avec le dernier succès à Eric Paschall.

Paschall a quitté le match des Warriors contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans au début du deuxième quart. Il est rapidement allé au vestiaire, suivi par l'entraîneur-chef des Warriors, Rick Celebrini.

Paschall a ensuite été exclu pour le reste du match en raison d'une blessure au genou. Paschall a été vu venir maladroitement au premier quart quand JJ Redick l'a fait faute.

Le ballon a été lobé par-dessus le ballon à Paschall, et Redick a glissé et roulé sous lui, la recrue est ensuite venue clopiner.

Paschall, qui organise une campagne sournoise pour la recrue de l'année, a récemment traité d'un cas de blessures. Le produit Villanova a raté deux compétitions récentes avec une blessure à la hanche douloureuse qui a harcelé son jeu.

C’est une surprise et alarmant que les guerriers jugent que la blessure de Paschall est un problème de genou et non pas sa hanche qui le dérange. Les Warriors ont annoncé qu'il subirait une évaluation plus approfondie.

Restez à l'écoute pour plus de détails sur la blessure au genou de Paschall.

