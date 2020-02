La recrue Jordan Poole prend le départ du meneur contre les Suns

L’impact de la date limite du commerce NBA fait toujours des vagues dans les Golden State Warriors. Les Dubs ont envoyé six joueurs par échange avant l’expiration du délai, révisant leur alignement pour la seconde moitié de la saison.

Avec plusieurs joueurs déplacés, les Warriors ont dû recréer leur rotation avec de nouveaux joueurs obtenant des rôles accrus. L’un de ces joueurs est la recrue Jordan Poole.

Trading D’Angelo Russell a laissé les Warriors non seulement sans leur meneur de départ mais aussi leur meneur de jeu de premier plan. Sans Russell, Steve Kerr s’est appuyé sur la recrue Ky Bowman, mais contre les Phoenix Suns, Poole a eu l’occasion de commencer au meneur.

Poole a connu une saison de recrue de haut en bas. Cependant, lors de ses trois derniers matchs, Poole a joué 22 minutes ou plus et a marqué à deux chiffres sur le banc de chacun. Contre le Heat de Miami, Poole a montré sa capacité à atteindre la ligne d’arrivée, faisant tomber six lancers francs en six tentatives. Poole a ajouté six planches et deux passes décisives contre Miami.

Avec le record des Warriors au bas de la Conférence de l’Ouest, le reste de la saison sera consacré au développement. Donner à Poole une chance de prendre en charge les opportunités de manipulation de balle pourrait donner au joueur de 20 ans un regain de confiance au cours de son année recrue. Poole à la tête de l’offensive fournira également à Golden State un meilleur aperçu de la recherche du bon rôle pour l’ancien Michigan Wolverine à l’avenir.

