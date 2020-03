La recrue Matisse Thybulle, la nouvelle star des réseaux sociaux

Avec la pause NBA qui a forcé les joueurs à rester à la maison, ils ont dû trouver différentes façons de passer le temps. Que ce soit pour s’entraîner, jouer à des jeux vidéo ou simplement se reposer, chacun choisit de faire ce qu’il veut avec son propre isolement. Cependant, au milieu de tant d’obscurité dans le monde, une nouvelle star de la NBA apparaît sur les réseaux sociaux comme TikTok.

La recrue du Philadelphia 76ers, Matisse Thybulle, est devenu l’un des utilisateurs de TikTok les plus drôles et les plus percutants au monde au milieu de son isolement. Le joueur, un élément clé de la rotation de Brett Brown, a traversé divers défis où il est vu danser, s’entraîner ou simplement s’amuser devant la caméra dans son appartement de Philadelphie.

Thybulle et Shai Gilgeous-Alexander sont devenus ces derniers jours des centres de distraction et de divertissement au fur et à mesure que la quarantaine progresse. Bonne nouvelle au milieu de tant de négativité.

